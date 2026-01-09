酒駕撞死4歲兒子 波特蘭母親投案自首

（本報綜述）涉嫌酒後駕車肇事、導致4歲兒子身亡的波特蘭女子，在違反保釋監管條件、一度遭法院發布通緝後，近日已主動向警方投案。麥魯瑪縣地方檢察官辦公室證實，29歲的安潔莉娜·邁納（Angelina Minor）目前已被收押於縣監獄。

檢方指出，邁納因未遵守法院規定的監管釋放條件，於2025年12月底被簽發重罪通緝令。根據1月5日週一公布的最新資訊，邁納已自行到案，但官方並未透露她具體投案的時間與經過。

這起案件可追溯至2024年3月20日。檢方指控，邁納當晚在波特蘭北Lombard街酒後駕車行駛期間，突然越過中央分隔島，駛入對向車道，並與另一輛車發生正面撞擊。事故發生後，警方在她的車內發現其年僅4歲的兒子金斯頓·科斯頓已失去意識，經緊急送醫後仍宣告不治。該起車禍另造成多名乘客受傷，但均未危及生命。

法庭文件顯示，邁納案發時的血液酒精濃度高達0.38，超過法定上限4倍以上。事後，她被檢方依一級過失殺人、酒後駕駛、攻擊、魯莽駕駛、肇事後未盡駕駛責任，以及多項魯莽危害他人安全等罪名起訴。

邁納其後已就過失殺人罪名認罪，但由於當時懷孕，法院決定將量刑程序延後至2026年初進行。近期因她再度違反監管釋放條件，警方依法對其發布通緝。檢方此前曾表示，她最後已知的居住地位於波特蘭北區。