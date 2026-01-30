鄰居果樹落果落叶掉進我家院子誰負責？

（本報綜述）在俄勒岡，不少住戶每到秋冬季節，除了要清掃自家院子的落葉，還常面臨鄰居果樹的葉子、果實一起掉進院內的情況。究竟這些落果與落葉該由誰處理？是否能要求鄰居負責？依據俄勒岡現行法律與判例，答案往往與直覺不同。

法律並未針對「鄰居樹葉或果子掉進院子」設有單一明文規定，而是依循財產權與合理使用土地的原則。簡單來說，不論是果實還是樹葉，只要已經掉落並落在你的土地範圍內，通常就視為由你自行處理的責任。也就是說，即便樹木屬於鄰居，果子或樹葉一旦落地進入你的院子，在法律上多半不再屬於樹主。

其中，樹葉問題在實務上更為常見，也更容易引發誤解。季節性落葉通常被視為自然現象，屬於「合理的不便」，法律多半要求屋主自行清理，而不會將責任歸咎於鄰居。即使落葉來自對方的樹木，只要數量屬於一般情況，並未造成實質損害，通常難以要求鄰居承擔清掃義務。

不過，情況並非一成不變。若落葉數量異常龐大，長期堆積導致排水溝堵塞、屋頂或地基受損，甚至引來害蟲、造成安全或衛生風險，就可能構成法律上的「滋擾」。在這種情形下，若樹主已被告知問題存在，卻未採取合理措施處理，責任才有可能轉移至對方身上。

至於果實，法律邏輯與落葉大致相同。果子一旦落在你的院子裡，通常可自行撿拾、食用或丟棄，鄰居未經同意也不能擅自進入你的土地取回。但需注意，這僅限於已經掉落的果實，仍掛在樹枝上的果子，則仍屬於樹主所有。

在枝條處理方面，俄勒岡一般允許屋主修剪任何越過地界、伸入自家範圍內的樹枝或樹根，但修剪行為不得嚴重影響樹木健康，否則可能需負擔賠償責任。相關修剪與清運費用，通常也須由修剪的一方自行負擔。

法律專家與地方政府普遍建議，面對落葉與落果問題，優先以溝通解決。多數樹主並未察覺自家樹木對鄰居造成困擾，透過理性討論，往往能協調出共同修剪、分擔清理或分享果實等做法，避免鄰里關係惡化。

總體而言，俄勒岡法律在這類問題上的核心原則是「落到哪裡，誰負責」，而樹葉問題更被視為日常生活中需彼此包容的自然現象。了解這些規則，有助於在維護自身權益的同時，也維持社區的和諧與善意。