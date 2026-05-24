鄰居家臭到爆！夫妻戴面罩生活 怒告鄰居索賠20萬

（本報綜述）波特蘭一對夫妻近日忍無可忍，將鄰居告上法院，原因竟然是——對方家中的「廁所太臭」，臭到他們在自己家裡都得戴上面罩生活。

根據當地媒體報導，住在波特蘭Parkrose Heights社區的約翰·本傑明與特魯迪·本傑明表示，鄰居去年在自家院子裡放置了一棟帶輪子的迷你小屋，並有人長期居住其中。問題出在，這間小屋內使用的是一種化學廁所，卻沒有接入城市的污水系統。

夫妻倆指出，這個化學廁所釋放出的氣味越來越強烈，不僅飄散到整個後院，甚至滲進他們家中。除非全天關緊門窗，否則屋內也充滿惡臭，嚴重影響日常生活。

更誇張的是，兩人表示臭味已經嚴重到必須在自家院子戴上防護面罩，否則根本無法呼吸。他們還稱，這股氣味已經導致身體不適，包括呼吸問題、噁心、頭暈與頭痛。

約翰·本傑明更指出，自己因長期頭暈，曾多次跌倒，甚至因此傷到膝蓋，最終還需要接受手術治療。

夫妻倆表示，自從這棟迷你屋出現後，他們已經無法正常使用自家後院，包括種植花草、晾曬衣物，甚至連打開窗戶透氣都成為奢望。醫生甚至建議他們暫時搬離住所，以避免持續暴露在這種環境中。

他們曾多次試圖與鄰居溝通，希望對方改善問題，但始終沒有結果。之後也向市政府投訴，相關單位檢查後確認該迷你屋違反城市規定，因為有人居住卻未將廁所接入污水系統。不過，即便如此，問題至今仍未解決。

因此，這對夫妻決定提起訴訟，向鄰居索賠20萬美元，並要求法院下令停止使用該迷你屋，或強制將廁所接入污水系統，甚至要求徹底清理現場，消除可能殘留的化學污染。