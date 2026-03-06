都會區議員長期境外遠程參會合理嗎？

大波特蘭都會區議會議員Mary Nolan，最近因為長期從西班牙遠端參與會議，引發外界質疑與討論。這位71歲的資深議員表示，自己只是「偶爾」去西班牙探訪家人，但會議紀錄顯示，過去一年內有多達數個月的時間，她都以遠距方式出席議會。

大波特蘭都會區議會負責大波特蘭地區的都市規劃、交通、垃圾處理與公園管理等重要事務，由7位民選議員組成。Mary Nolan於2020年當選第5區議員，2024年無競爭對手順利連任，年薪約6.8萬美元。這個職位沒有強制全職要求，也沒有規定議員必須在俄勒岡州境內處理公務。大波特蘭都會區對一般員工有明確規定，遠距工作只能在俄勒岡或華盛頓州進行，但對民選議員並無相同限制。選舉規則僅要求議員須為選區居民，若搬離才會喪失資格。

根據《俄勒岡人報》取得的會議紀錄，Nolan去年從3月27日至6月5日、7月24日至9月18日，以及11月13日至今年1月8日，都以遠端方式參加會議；今年2月5日起也持續如此。她幾乎從不缺席會議，但這些期間至少部分時間人在西班牙。

這件事之所以被重視，與2月24日的一次會議有關。當時議員Nolan遠端參與，她要求首位拉丁裔議員Juan González「用英文再說一次」，但González本來就用英文發言。此舉被視為微歧視，現場議員反應強烈，有人低頭沉默，González停頓數秒後回應：「讓我試著用我本來就在用的英文再說一次。」隔兩天（2月26日）的會議，議員Nolan再次遠端出現，她先用不太流利的西班牙語道歉，再用英文表示自己反思後，認為那句話不尊重González與在場人士。

有人提出，如果議員Nolan當天人在現場，情況或許不同，「隔著螢幕，人們更容易大膽說出不該說的話；面對面則不一樣。」她自己也曾因公務遠距開會，但認為議員Nolan長期遠端參與，讓嚴肅的政策討論、議員間關係，以及與社區的連結都變得困難。

目前，Metro並無強制議員親自到場的規定，但這起事件已讓外界開始討論：民選官員長期在境外遠距參會，是否合理？是否影響決策品質與公眾信任？這個問題，值得更多關注與辯論。