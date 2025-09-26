部分路段將降速 駕駛員需留意新速限

（本報綜述）對於經常開車在波特蘭或海岸公路往返的居民來說，近期要特別注意道路標誌。俄勒岡州速限審查小組9月23日決定，將調降波特蘭北Columbia大道以及於俄勒岡中部海岸小城亞查茲（Yachats）市區101號公路部分路段的車速限制。

在波特蘭，北Columbia大道的Upland大道至Portsmouth大道之間，速限將由原本的每小時40英里降至35英里。這段道路穿過住宅區，被列入波特蘭市的「高事故路網」。數據顯示，2020年至2025年間，該大道發生了29起嚴重或致命車禍，其中7起與車速有關。僅在過去兩個月，就有一名行人死亡及一起正面碰撞的重大事故。市府與交通局希望透過降速，能減少意外發生。

不過，州運輸廳（ODOT）的調查發現，大部分駕駛在這條路上都會超速，整體事故率卻低於其他同類道路。因此，審查小組並未同意全線降速，而是僅針對住宅密集的1.6英里路段調整。小組成員也坦言，若沒有強化執法或改善道路設計，單靠降低速限恐怕難以徹底改變駕駛習慣。

在海岸公路方面，亞查茲的居民則已呼籲降速多時。去年當地發生一起涉及救護車的致命事故，引發社區強烈要求將市區101號公路的速限從40英里直接降至25英里。經過討論，小組最終決定將部分路段速限定為35英里，並授權ODOT與市府合作，檢討不同速限（55英里、35英里與25英里）之間的銜接，避免駕駛因速限變化過大而混淆。

此次會議是今年的首次速限審查，由州運輸廳、州警、州長交通安全委員會、縣協會與城市聯盟代表組成。小組表示，未來將繼續依需求召開會議，審議地方政府提出的速限調整申請。

對於大波特蘭地區及前往海岸的駕駛來說，這些變化意味著必須更加注意道路上的新標誌。一旦忽略，很可能因為無意超速而被開罰單。警方也提醒，降速的最終目的不是罰款，而是保護行人、駕駛與居民的安全。