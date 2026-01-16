邊境執法隊員在波特蘭槍傷涉黑男女

（本報綜述）一名聯邦邊境執法人員日前在波特蘭東南區向一輛正在移動的皮卡車開槍，導致車內一男一女受傷。多名警政專家指出，這種「朝行駛車輛射擊」的作法，多年前就已被建議停止，原因是極易對無辜民眾造成危險。

根據聯邦文件，事件發生於1月8日，地點是一處醫療辦公大樓的停車場。當時，該皮卡車在停車場內倒車，並多次撞擊一輛無人乘坐的租賃車，隨後準備駛離現場。該租賃車為聯邦執法人員使用。

一名美國邊防巡邏隊人員當時站在駕駛座車窗附近，朝車內開槍。國土安全部事後表示，駕駛員已將車輛「當作武器使用」，執法人員是出於自我防衛及保護他人而開火。

中彈的兩人分別為33歲的路易斯·尼諾-蒙卡達（Luis Nino-Moncada），手臂受傷，以及32歲的約倫妮絲·薩姆布拉諾-孔特雷拉斯（Yorlenys Zambrano-Contreras），胸部中彈。兩人事後駕車離開現場，數英里後在一處公寓打911報警，隨後被送往不同醫院治療。

根據國土安全部的說法，車內的女性約倫妮絲·薩姆布拉諾-孔特雷拉斯，被列為聯邦調查對象，原因是她涉嫌與一個由委內瑞拉黑幫「特倫·德阿拉瓜」經營的賣淫集團有關。需要指出的是，這是聯邦單位用來解釋「為何鎖定她」的背景說法，並不是法院已裁定的結果。

警方指出，尼諾-蒙卡達已被捕，面臨聯邦加重攻擊及破壞聯邦財產等指控，並已在波特蘭聯邦法院出庭。薩姆布拉諾-孔特雷拉斯則被轉送至華盛頓州塔科馬的聯邦移民拘留中心，並在德州另案被控非法入境。聯邦當局表示，兩人均為委內瑞拉公民。

案件目前由FBI主導調查，並與波特蘭警方合作。俄勒岡州司法部也同步展開獨立調查，重點關注聯邦執法人員是否使用過度武力。

多名警政專家指出，向移動中的車輛開槍，往往無法讓車輛立即停下，反而可能導致失控，對周圍民眾造成更大風險。早在2013年，一份針對聯邦邊境執法單位的檢討報告就曾建議，除非嫌疑人使用槍枝等其他致命武器，否則不應朝車輛射擊。

文件也顯示，事發當時，另一名邊境人員雖拔出槍枝，但因認為自身未受威脅而未開火；另有一名人員選擇後退，並表示擔心附近民眾的安全。聯邦文件並未指出車內兩人當時是否持有武器。

民權團體批評，近期聯邦移民執法人員在城市社區動用致命武力的情況頻傳，卻缺乏足夠透明度與外部監督，呼籲徹查本案，向公眾交代清楚。