選民後悔了：大多數人希望毒品不再合法化



（本報綜述）根據最近的一項調查發現，很多俄勒岡人不再支持毒品合法化，有人什至說：“我們犯了一個巨大的錯誤”，原因是110提案獲通過後，服食過量藥物以及露宿者問題持續惡化。有律師更表示，自從提案獲通過，毒品合法化後，“俄勒岡州已成為一個國際奇觀”。

總部位於波特蘭的 DHM Research 對 500 名俄勒岡人進行了調查，發現 63% 的人支持恢復對持有毒品的刑事處罰，同時繼續資助治療項目。他們都認為110提案使毒癮，罪惡和流浪街頭問題越發不可收拾。

在 2020 年，有58% 的選民向110提案投贊成票，使俄勒岡州成為美國唯一一個將硬性藥物（包括海洛因、冰毒和芬太尼）的個人使用量合法化的州。

本市一名律師奧爾森表示，他也是投贊成票的，他以為投票能改變法律，可以將吸毒者送去進行輔導或是強制治療。但結果是擁有毒品降級至只屬E 級違規行為，最高刑罰為罰款100 元。如願意接受治療，這罰款更可免除，但治療則是任由選擇可做可不做，不交罰款也不會被罰。同時110提案亦將擁有大量毒品的刑責由從重罪降到 A 級輕罪，最高只會判處 364 天監禁和最高 6,250 元的罰款。估計，這提案令到本州的毒品案件下降了91%。

奧爾森說： “我們沒有意識到，我們通過的是文明規範的惡化，而公共場所被割讓給處於晚期毒癮並從事各種犯罪活動來維持毒癮的人。”

數據顯示，本州的吸食過量藥物致死的個案在2021年11月至2022年11月期間，增加了 4.58%，這是全國的平均數的七倍有多。

奧爾森指出110提案的另一問題是，它將大麻稅收原來用在教育，警察和政府開支的很大部份轉移到資助減少傷害（例如分發乾淨的針筒）、預防過量吸毒、康復住房等範疇。但卻沒有用於支付治療費用。

奧爾森說：“吸毒人士無法在需要時進行戒毒和康復，因為我們的重點放了在減少傷害。我們正在使成癮正常化，實際上工作的重點是分發針頭和箔紙。但我認為，康復才是目標。”

俄勒岡州的毒癮危機是去年州長競選期間的一個主要話題。 三名候選人中有兩名支持廢除 110 提案，但當選的州長卻不支持。科泰克當時指出，提案推出後，政府的官僚機構以蝸牛般的速度前進，更承諾當選後，將追究俄勒岡衛生局的責任。

據俄勒岡衛生局稱，110提案早期實施期間，已為超過 60,000 名俄勒岡人提供服務。 從 6 月 1 日到 9 月 30 日的頭三個月裡，超過 18,000 名俄勒岡人獲得了服務，而服務網絡仍在全州範圍內建立。而前一輪的相關資金惠及超過 42,000 人，他們接受了治療和額外支持，包括救生治療、減少傷害、住房和其他支持等。

州衛生局在 2 月份表示，俄勒岡州的每個縣現在都有行為健康資源網絡，明年，隨著服務網絡的全面實現，州政府的投資將轉向維持治療服務和支持，屆時將對 110提案有更全面的評估效力。