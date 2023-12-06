過期怎辦？FDA批准部分新冠自測盒過期仍可使用

(本報綜述)隨著新冠病例再度上升，使用快速家庭檢測盒進行病毒篩檢的居民越來越多。然而，部分居民家中的新冠自測盒包裝上標有的有效期限早已過去，許多居民對這些自測盒能否繼續使用存疑。好消息是，美國食品和藥物管理局(FDA)已經批准部分過期的新冠自測盒仍可使用。

製造商主動進行了實驗，超越了檢測套件印刷的到期日期，以確保這些套件在過了有效期限之後仍然能夠提供可靠和正確的檢測結果。這些製造商將實驗結果提交給FDA，顯示這些檢測套件在超過標準有效期的情況下依然能夠正確地檢測新冠病毒。作為回應，FDA決定延長這些檢測套件的有效期限，使公眾可以繼續使用這些檢測工具，以應對新冠的持續挑戰。这种做法有助于充分利用现有的檢測資源，以應對疫情的需求。

哪些檢測品牌可以在「過期」後使用？Abbott生產的的BinaxNow新冠檢測套裝的有效期最長可達22個月，視其製造日期而定。Abbott表示，其到期日期可能會再次延長，取決於新的可行性數據。Acon Laboratories生產的Flowflex新冠檢測套裝，FDA在三月份批准延長其有效期，可以在到期日期過後的一年內繼續使用。例如，印刷有「2022年10月」，那麼到期日期延長到2023年10月。完整的品牌列表，請見https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests#List 。

如果新冠檢測真的過期了會發生什麼？根據FDA的說法，如果檢測確實過期，則其提供的結果不能信任。「新冠測試盒及其製成部分可能會隨著時間的推移而降解或分解。因此，過期的檢測套件可能會提供不準確或無效的檢測結果，」FDA在其網站上的聲明中表示。FDA還建議，在獲得陰性結果後應該進行再次檢測，不論是否有症狀，以減少假陰性測試結果的風險。