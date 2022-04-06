過去20年 美國13個城市房價漲幅三倍以上 西雅圖　波特蘭榜上有名





（綜合報導）過去一年内，低庫存和低利率推動美國房價中位數上漲了近20%。自2000年以來，大多數城市的房價都大幅上漲，其中許多城市的房價漲了一倍甚至三倍。

報導指，在一些城市，房屋價值增漲了逾兩倍。根據房地産經紀公司Clever分析的數據顯示，舊金山2000年的典型房屋價格爲356,800元，2022年典型房屋價格接近140萬，增長了290%，幾乎是22年前的四倍。

舊金山常被認爲是房地産市場失控的最極端例子，但它并不是加州唯一一個房價飙漲的城市。Clever分析了全國50個最大都市區的房屋售價中位數，發現自2000年以來，有13個城市的房屋價值漲了三倍以上。排名前六的城市都在加州。

大約20年前，河濱郡（Riverside）或薩克拉門托的典型房屋價格很容易低于20萬。現在，根據Clever的數據，河濱郡的房價中位數爲544,000元。薩克拉門托則是583000美元。

聖地亞哥2000年稍微貴一點，平均房價爲231,000元。而如今同樣的房子可能價值858,000元。

洛杉矶2000年的房價中位數約爲231,000元。到2022年，則躍升至878,000元，增長了280%。聖何西的典型房屋價格則從437,000元上升到近160萬。

自2000年以來房價上漲超過200%（即增長了兩倍）的13個美國城市如下：舊金山（增長290%）、洛杉磯（增長280%）、加州河濱郡（增長278%）、聖地亞哥（增長275%）、聖何西（增長261%）、薩克拉門托（增長237%）、西雅圖（增長235%）、坦帕市(佛州)（增長223%）、邁阿密（增長220%）、奧斯汀（增長209%）、波特蘭市（俄勒岡）（增長207%）、

鳳凰城（增加206%）、丹佛（增長204%）。

根據Clever的說法，全國有幾個城市的房價增長要慢得多：克利夫蘭（增加60%）、

底特律（增長62%）、孟菲斯（田納西州）（增長72%）、芝加哥（增長73%）、哈特福德（康州）（增長87%）、辛辛那提（增長88%）、伯明翰（阿拉巴馬州）（增長90%）、聖路易斯（增長98%）。