過中國年 逛年宵會！28日相約俄勒岡會議中心 早鳥優惠票8美元只在威捷中心發售

（本報訊）一年一度的大波特蘭華人新春盛會，「2026馬年新春會」將於2月28日星期六上午11時至下午5時，在俄勒岡會議中心（Oregon Convention Center）A展廳舉行，地址：777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland。

早鳥優惠票每張8美元，僅限在威捷中心（VG Center）購買。活動當天現場購票價格為每張10美元，三歲以下兒童免費。想要省錢入場的民眾，務必提前前往威捷中心購票，錯過即無優惠。威捷中心（VG Center）地址：8733 SE Division St. #108；咨詢電話：503-771-9560。

今年大會邀請到波特蘭市長、和多位議員出席馬年新春會在中午舉行的開幕儀式，連同白蓮獅隊多隻瑞獅一同向觀眾們拜年和送祝福。跟隨開幕式的是最受小朋友們歡迎的財神爺派紅包，送出共200封紅包予現場的小朋友。主辦方還未到場觀眾準備了上百份新年大獎。所有入場觀眾都還可以參與幸運輪抽獎，贏取由數十家本地商戶送出的代金券、禮品卡或禮品；現場還會進行有獎問答，並送出禮品或獎券！

精彩演出不停歇！舞台演出陣容強大，上午11時開始到下午5時，十多場節目輪流登台，歌曲、舞蹈、武術、樂器演奏，給您呈上豐富的視覺盛宴。

市集，攤位眾多、熱鬧非凡。現場有多家非營利組織、政府部門為觀眾提供諸多福利資訊；社區團體攤位為大家帶來水墨畫馬、扎燈籠等各種新年喜慶手工和小禮品；由十多家精選小商戶組成的特色市集，帶來琳瑯滿目的創意商品，絕對讓你逛得盡興；熱鬧非凡的美食攤位更是不可錯過，中餐、點心、燒烤、烘焙、珍奶、麻薯等等人氣商家，滿足各種味蕾期待！

交通與停車。為方便觀眾，今年主辦方特別爭取到全天5美元優惠停車位，地點位於Liberty Centre Parking（659 NE Oregon St, Portland, OR 97232），距離會場步行即可抵達。海宴公所慷慨贊助免費巴士服務，方便民眾往返。穿梭巴士將從上午10點半至下午5點30 分之間，往返於82街Eastport Plaza鴻發超市停車場與會議中心之間。觀眾可選擇將車停在停車場內，搭乘穿梭巴士前往會場。

更多詳情，請訪問波特蘭新聞官網portlandchinesetimes.com/2026-nyecf/，或致電(503)771-9560。