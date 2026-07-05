遊民收容床位年底前將減少逾1100張

（本報綜述）波特蘭市府與麥魯瑪縣因預算削減，將在今年底前關閉或縮減多處遊民收容所，預計取消約1100張固定收容床位。這代表波特蘭過去幾年大幅增加收容床位的做法，正在出現明顯轉向。

報導指出，今年年初仍在營運的10處收容所，將在年底前關閉；另有2處收容所雖會繼續開放，但床位數將減少。官員表示，即使削減後，本地收容系統仍比2025年初多約400張床位，也比2022年初多出一倍以上。但真正的變化在於，24小時固定床位將減少，更多床位會變成只供過夜使用。

對流浪者來說，這個差別很大。24小時收容所通常能讓住客保留固定床位，連續停留數週或數月，較容易穩定生活、保存個人物品、接受社工服務並尋找長期住房。只過夜床位則更像臨時避寒避雨，住客隔天仍要重新面對吃飯、洗澡、看病、找安全去處等問題，生活穩定性會下降。

縣府官員認為，有限資金應更多投入住房安置，而不是長期維持收容床位。今年1月一份審查報告顯示，上一財年麥魯瑪縣收容系統服務6731人，但只有841人最終進入永久住房，不到五分之一。官員希望把更多錢用在幫助人真正住進房子。

但對本地居民而言，短期影響可能相當明顯。若大量床位關閉，而住房安置速度跟不上，部分原本住在收容所的人可能重新回到街頭。這可能讓帳篷、露宿、垃圾、吸毒、治安投訴和商家門口聚集問題再次增加，尤其會影響市中心、珍珠區、東南波特蘭和北波特蘭部分街區。

不少非營利機構也擔心，收容所關閉太快，現有住客未必能順利找到下一個安全去處。對重病者、老人、精神健康問題患者和帶寵物的流浪者來說，失去固定床位後風險更高。

分析指出，波特蘭和麥魯瑪縣目前面臨兩難：收容所不是終點，住房才是長久解方；但如果床位先關、住房沒跟上，街頭問題可能先惡化。未來幾個月，市府和縣府能否把削減床位省下的資金真正轉化為住房安置，將直接影響波特蘭居民生活和街頭安全。