遊民取暖生火失控 致Red Robin餐廳失火

（本報綜述）波特蘭市東北區Lloyd District一間Red Robin餐廳日前因附近遊民營地取暖生火失控，引發火勢並延燒至建築物本體，造成餐廳外牆及內部部分結構受損。所幸消防人員及時控制火勢，未造成人員傷亡。

波特蘭消防救援局表示，火災發生於1月18日清晨，地點位於東北Grand大道的Red Robin餐廳。消防人員抵達現場時，正在進行清潔作業的工作人員向消防隊示警，指出火勢最初在建築外側燃起，隨後已延燒進入餐廳內部。

消防人員隨即破開受燒牆面，進行滅火作業，成功在火勢擴大前將其撲滅。消防單位形容，這起事件可說是「險些釀成大火」，若非清潔人員及早通報，整棟建築恐怕都會受到波及。

經調查，消防人員確認起火原因為附近遊民營地的取暖用火源失控，火焰蔓延至餐廳外牆後引發火災。當局指出，類似因不安全取暖方式引發的火警與受傷事件，近年在市區時有所聞。

波特蘭消防救援局藉此再次呼籲民眾，若在戶外生火，務必與建築物保持至少15英尺距離，並將火源控制在金屬容器內，切勿直接在地面明火燃燒，也避免使用爐具作為取暖工具，以降低火災風險。

此次事件發生在Lloyd區，該區商業與住宅混合，人口密集。消防單位表示，將持續加強宣導與巡查，以防類似事故再次發生。