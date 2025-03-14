遇到移民局ICE突襲 如何保護自身權益？ 

（本報綜述）近來，美國移民與海關執法局（ICE）不時突擊檢查工作場所，對在美國生活的移民而言，無論您是否有有效證件，都享有一定的憲法權利。了解並運用這些權利，能夠幫助移民在遭遇執法時保護自己，避免不必要的法律風險。如遇ICE突襲，請記住以下權利：

1.如果移民探員敲門，請勿自行開門。

根據法律，ICE需要有效的搜查令（Search Warrant）或雇主的同意才能進入非公共區域。如果您在建築物內，可以通過窗戶展示「紅卡（Red Card）」或將其滑到門底下，表明您行使憲法權利。

保持冷靜，不要逃跑

面對ICE探員，不要驚慌或試圖逃跑，以免被視為抗拒執法。 如果被攔下，您可以禮貌詢問：「我可以離開嗎？」（Am I free to leave?） 若獲得肯定答覆，請冷靜地走開。

您有權保持沉默

無論ICE如何詢問，您有權不回答任何問題。 若被問及移民身份，您可以直接說：「我選擇保持沉默。」（I choose to remain silent.） 切勿提供虛假信息，亦不可冒充美國公民，否則可能導致刑事責任。

您有權要求律師

如果被拘留，請明確表示：「我想與律師談話。」（I want to speak to a lawyer.）您不需回答任何問題，也不需簽署任何文件，直到與律師交談。若沒有律師，可請求獲取免費或低價法律援助名單。

切勿簽署任何文件

ICE可能會要求您簽署文件，例如自願離境協議，這可能會直接導致您被遣返。請在未經律師解釋的情況下，絕對不要簽署任何文件！

如果您的權利受到侵犯，請記錄細節

嘗試記下ICE探員的姓名、警徽號碼、執法時間和地點，以及發生的所有細節。如果可能，可請求旁觀者錄影或作證，並向律師或移民權益機構舉報。

即便您是無證移民，您在美國仍擁有基本憲法權利。熟悉這些權利，並在需要時勇敢行使，能夠幫助您保護自己免受不公平對待。「行使您的權利不會讓事情變得更糟，反而能夠保護您自己。」 這是所有在美移民都應牢記的重要原則。