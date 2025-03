遇到移民局ICE突襲 如何保護自身權益？ 

(本報綜述)近來,美國移民與海關執法局(ICE)不時突擊檢查工作場所,對在美國生活的移民而言,無論您是否有有效證件,都享有一定的憲法權利。了解並運用這些權利,能夠幫助移民在遭遇執法時保護自己,避免不必要的法律風險。如遇ICE突襲,請記住以下權利:

1.如果移民探員敲門,請勿自行開門。

根據法律,ICE需要有效的搜查令(Search Warrant)或雇主的同意才能進入非公共區域。如果您在建築物內,可以通過窗戶展示「紅卡(Red Card)」或將其滑到門底下,表明您行使憲法權利。

保持冷靜,不要逃跑

面對ICE探員,不要驚慌或試圖逃跑,以免被視為抗拒執法。 如果被攔下,您可以禮貌詢問:「我可以離開嗎?」(Am I free to leave?) 若獲得肯定答覆,請冷靜地走開。

您有權保持沉默

無論ICE如何詢問,您有權不回答任何問題。 若被問及移民身份,您可以直接說:「我選擇保持沉默。」(I choose to remain silent.) 切勿提供虛假信息,亦不可冒充美國公民,否則可能導致刑事責任。

您有權要求律師

如果被拘留,請明確表示:「我想與律師談話。」(I want to speak to a lawyer.)您不需回答任何問題,也不需簽署任何文件,直到與律師交談。若沒有律師,可請求獲取免費或低價法律援助名單。

切勿簽署任何文件

ICE可能會要求您簽署文件,例如自願離境協議,這可能會直接導致您被遣返。請在未經律師解釋的情況下,絕對不要簽署任何文件!

如果您的權利受到侵犯,請記錄細節

嘗試記下ICE探員的姓名、警徽號碼、執法時間和地點,以及發生的所有細節。如果可能,可請求旁觀者錄影或作證,並向律師或移民權益機構舉報。

即便您是無證移民,您在美國仍擁有基本憲法權利。熟悉這些權利,並在需要時勇敢行使,能夠幫助您保護自己免受不公平對待。「行使您的權利不會讓事情變得更糟,反而能夠保護您自己。」 這是所有在美移民都應牢記的重要原則。