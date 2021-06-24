連日飆高溫要小心　提高警覺慎防中暑！





連日高溫炎熱，到本周末日更會出現極端高溫。天氣預測高溫由周五開始，並延續到下周一，在極乾旱和高溫的情況，民眾應慎防中暑。本文將幫助讀者認識中暑的先兆及症狀等，並採取適當的預防措施。

引致中暑的主要危害因素：

中暑是人體未能適應高溫的環境所產生的一些健康問題，引致中暑的主要原因包括以下幾點：

－ 高氣溫

－ 空氣不流通

－ 陽光直射導致熱能過多

－ 激烈運動

－ 穿著妨礙空氣流通及汗水揮發的衣服

中暑的的成因及徵狀

中暑分4階段：最初是熱暈厥（Heat Syncopy），然後是熱痙孿（Heat Cramp）及熱衰竭（Heat Exhaustion），最後是中暑高熱（Heat Stroke），這也是嚴重情況。下圖展示各種中暑的原因和症狀。

別小看這些熱傷害！民眾應該隨時提防，避免在日光直射處或高溫密閉空間內久待，進行運動時，要注意補充足夠水分及電解質，穿著寬鬆通風且淺色的衣物。萬一發生熱傷害，最重要的是了解傷害的嚴重程度，並牢記熱傷害急救5步驟：蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫。

若遇到體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重時出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，須設法快速降溫，如用水擦拭身體或是飲用電解質飲料等，切記不應使用酒精為患者抹身降溫，及在患者未回復完全清醒時，切勿讓患者飲食。平日需要適時補充水分，做好防曬措施，避免在陽光下長時間曝曬。