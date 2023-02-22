這版$2美元紙幣超值錢! 你有嗎?





（綜合報導）$2美元紙幣不常見，且流通量不多。最近有指有些版本的$2美元紙幣，其實際價值已超$4,500。

$2美元紙幣於1862年首次印刷，由於很少使用，所以現在已經很難見到了。據財政部的資料，$2美元紙幣有好幾種版本，最新的版本設計於1963年。

$2美元的鈔票到底值多少錢？對於喜歡收藏貨幣的人來說，它並沒有一個標準答案。

最早期的$2美元紙幣，上面印有美國第一任財政部長Alexander Hamilton的肖像。而在1869年重新設計後，肖像變成了第三任美國總統Thomas Jefferson。根據你所持有的紙幣版本的不同，它的價值也不一樣。

根據在線貨幣拍賣公司U.S. Currency Auctions的數據，如果你家裡的$2美元紙幣是1976年之前印刷的，那它的實際價值可能高達$4,500。然而，即使是同年印刷的紙幣，對於收藏家來說它們也有不同的價值。決定紙幣價值的一個關鍵點，就在於它是否在流通中。

一張在1862年發行的原始版$2美元紙幣，價格也是從流通中的$500，到未流通新幣$2,800不等。最值錢的是1890年的國債版，流通版本的價值在$550~$2,500之間。如果是未流通新幣，則價值$4,500或更高。

此外，任何1976年之後開始流通的$2美元紙幣，以及自2003年以來未流通的$2美元紙幣，都只值面值。1976年~2003年間未流通的紙幣估值則是從$2.25~$500不等。