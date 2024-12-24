這所俄勒岡著名高校推出學費全面計劃！

(本報綜述)著名的俄勒岡人文學科學府里德學院（Reed College） 宣佈，將為符合資格的學生提供免費學費，旨在進一步降低經濟門檻。該政策適用於來自俄勒岡州和華盛頓州的新錄取本科生，以及全美家庭年收入低於10萬美元的轉學生。

里德學院在週四的聲明中表示：「這項新政策建立在里德學院長期承諾的基礎上，即滿足學生100%的財務需求，確保所有合資格的學生都能負擔得起里德的教育。」

這所位於波特蘭東南部的學府目前約有1,350名本科生，學費每年約為7萬美元，再加上住宿、膳食和其他費用，每年的總成本可達 8.7萬美元。學院發言人希娜·麥克法蘭表示，對於享受免學費政策的學生，學校還可能提供免費膳宿服務，進一步減輕經濟壓力。

里德學院以其高水準的教育和培養富布萊特獎學金得主而聞名。此舉將讓更多低收入家庭的學生有機會進入這所頂尖院校，接受優質教育，實現學術夢想。

里德學院以培育傑出校友聞名，包括：

史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）：蘋果公司聯合創始人，曾在里德學院短暫就讀，並受其校園氛圍啟發，對設計和創意產生深遠影響。

蓋瑞·施耐德（Gary Snyder）：普利策獎得主，著名詩人與環保運動倡導者。

詹姆斯·戴爾森（James Beard）：被譽為美國現代烹飪之父，其名字用於國內重要的烹飪獎項「詹姆斯·比爾德獎」。

這些校友的成功故事展現了里德學院在教育創新與學術卓越上的領導地位，為學生提供了一個探索知識與追求夢想的非凡平台。