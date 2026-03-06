這家服裝連鎖店要倒閉了 有禮品卡的快去花掉 

（本報綜述）如果您手中還有戶外服飾品牌Eddie Bauer的禮品卡，務必在3月12日前使用。根據公司文件，該品牌在申請破產保護後，將停止接受禮品卡與會員積分，所有門市銷售商品一律最終成交，不接受退換。

Eddie Bauer於今年2月申請Chapter 11破產保護，並計劃拍賣旗下實體門市業務。負責營運的Catalyst Brands目前在美國與加拿大擁有約180家零售與Outlet門市。不過，破產程序僅影響實體店面，不涉及線上銷售與批發業務，後者由另一家公司Outdoor 5持有與經營。

公司表示，3月12日將是禮品卡與會員Adventure Points可使用的最後期限。逾期後，卡內餘額與積分將無法兌換。

Eddie Bauer創立已久，曾在2001年高峰期擁有約600家門市，但在此次申請破產時，全美門市數量已縮減至約175家。這也是該品牌23年來第三度申請破產。

值得注意的是，Eddie Bauer在俄勒岡州目前共有6家實體門市與Outlet據點，分別位於波特蘭、伍德本、特勞特戴爾、本德、海濱市與林肯市。州內持有禮品卡或會員積分的消費者，若打算在實體店面兌換，應儘快前往上述門市使用，以免在3月12日截止後失去使用權益。