這個聖誕節，波特蘭會下雪嗎？

(本報綜述)隨著聖誕節的臨近，波特蘭居民都期待著能否迎來一個浪漫的「白色聖誕」。然而，根據Koin新聞報道，氣象專家的分析，今年的聖誕節，波特蘭大都市區下雪的機會非常渺茫。

根據KOIN 6天氣團隊的報告，自1940年以來，波特蘭國際機場僅記錄到9次聖誕節當天下雪的情況。最近一次是2021年，當時聖誕當天降下薄雪。而波特蘭人印象最深刻的「白色聖誕」則是2008年，當時聖誕節新增近1英寸的積雪，而之前已經有10英寸的雪覆蓋在地面。

氣象學家凱莉·拜仁表示，今年聖誕節波特蘭的下雪機率僅約1%。她解釋道：「波特蘭冬季出現降雪天氣需要非常特殊的條件——冷空氣和潮濕氣流的完美配合。」

今年冬季，拉尼娜氣候模式正逐漸形成。通常情況下，拉尼娜會為太平洋西北地區帶來更多降雪。然而，今年的拉尼娜被認為弱勢且短暫，可能無法帶來以往那種大範圍的降雪影響。

氣象局專家指出，弱拉尼娜年通常會將更多降雪集中在中北部，而太平洋西北地區的降雪量則可能稍低。

根據歷史數據，俄勒岡州的喀斯喀特山脈等高海拔地區在聖誕節期間下雪的機率較高，為滑雪愛好者提供了一些希望。而波特蘭這樣的低海拔城市，可能更需要耐心等待。

目前，更多有關聖誕節天氣的詳細預報將於12月中旬發布。屆時，氣象專家將給出更準確的天氣預測。對於波特蘭居民來說，或許我們能祈盼一場突如其來的驚喜雪花，為這個節日增添一抹冬日浪漫。