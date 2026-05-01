這些大學專業畢業生後悔率高達46%

（本報綜述）「選錯專業」這件事，可能比很多人想像的更普遍。最新一項調查顯示，約五分之一的美國應屆畢業生表示後悔當初的專業選擇，而部分熱門科系的後悔比例甚至接近一半。

根據求職網站ZipRecruiter對約3000名學生與應屆畢業生的調查，在所有專業中，政治學、國際關係與公共政策的後悔率最高，達到46.3%，幾乎每兩人就有一人感到不滿意。

緊隨其後的是傳播、媒體與公關類專業，後悔比例為39.2%；而跨學科或通識類專業則為35%。此外，物理、化學等理科專業的後悔率也達34.1%，顯示並非只有文科學生才會產生落差感。

整體來看，後悔排名前列的多為就業方向較為分散、或與實際市場需求落差較大的領域。

分析指出，造成後悔的主要原因有兩個：一是「找不到工作」，二是「薪資低於預期」。

數據顯示，目前入門級職位正在減少。在ZipRecruiter平台上，入門職位占比已從兩年前的43.4%下降至38.6%，但求職人數卻在增加，導致競爭更加激烈。

即使成功就業，薪資落差也讓不少人感到失望。例如，公共衛生與健康管理專業畢業生，實際收入比預期低43.8%；而環境科學、農業及英文等專業，也普遍低於預期約30%。

不過，也有相對「不後悔」的選擇。調查顯示，護理（Nursing）專業的後悔率最低之一，僅約14.6%，而且近三分之一學生在畢業前就已找到工作。該領域需求持續上升，平均起薪也達7萬美元。

此外，工程、醫療與資訊科技相關專業的後悔率也相對較低，普遍在20%以下，顯示與市場需求緊密結合的專業，仍具有較高的就業保障。