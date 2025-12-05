近1900套波特蘭廉租房空置　行政延誤、租金倒掛成主因

（本報綜述）在波特蘭住房危機日益嚴峻、成千上萬居民苦等住所的同時，全市竟有近1900套可負擔住房處於空置狀態。最新房地產數據顯示，目前波特蘭共計25,409套由政府補助的可負擔公寓中，有1,863套無人入住，空置率達到7.4%，遠高於市場「健康平衡」的5%水平。

這一數字格外刺眼：2016年波特蘭選民通過的2.58億美元可負擔住房債券，預計建成的單位也只有約1900套——與目前閒置的空置量相近。

等待的人多、空著的房也多

波特蘭市住房局今年4月重新開放住房補助（Section 8）等待名單時，平均每個名額就有七份申請，可見需求迫切。但同一時間，城市卻有大批可負擔單位長期空置。最新統計也顯示，麥魯瑪（Multnomah）縣目前約有16,000人無家可歸，其中近7,500人露宿街頭或居住車內，多數集中在波特蘭市區，比市長威爾遜（1月上任時增加約2,000人。

威爾遜在受訪時強調，這些「閒置的可負擔公寓」必須「被啟用」，他形容問題並非「開不了門」，而是「需要啟動整個入住流程」，並將填補空置列為其新增庇護床位後的下一項重點任務。

可負擔租金不再「負擔得起」

廉租房管理機構Reach Community Development執行長莎拉薩表示，許多可負擔單位的租金已逐漸貼近市場價格，尤其是針對收入處於地區中位數60%水平的住戶所提供的單間公寓，其租金與市場房屋相差不大，導致低收入家庭負擔仍然沉重。CoStar數據顯示，2025年末波特蘭可負擔與市場租金的差距降至十年來最低，平均僅452美元。

市住房局發言人馬修斯也指出，由於市場租金近年停滯不前，一些經濟能力稍好的租客反而更傾向於申請流程簡單、無需年審收入、設施更佳的市場公寓。

行政流程繁複、等待名單管理不當

部分政策導致的行政延誤，也讓大量單位長時間無法入住。以北東波特蘭「返鄉優先政策」為例，由於等待名單管理混亂、未事先收集家庭成員與收入資料，導致許多家庭不符資格或聯絡不上，造成單位遲遲空置。部分營運者表示，其空置率一度高達11%。

租客在疫情後仍面臨高額欠租與驅逐風險

疫情租金補助結束後，不少可負擔公寓內的欠租與驅逐案例攀升，導致部分單位出現輪替頻繁或難以穩定入住的情況。

可負擔住房營運方也陷財務困境

Reach Community Development表示，由於租金收入不足、營運成本高企，加上房貸壓力沉重，許多非營利住房營運者面臨嚴重財務困境。Home Forward更在本週宣布裁員，以因應聯邦補助削減。

當數萬居民仍在等待住所，波特蘭卻有近1900套可負擔住房空著，這一矛盾凸顯出本地住房政策的深層問題。如何加快入住流程、改善租金設計、降低行政門檻，成為市府與住房服務機構下一步關鍵挑戰。