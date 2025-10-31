近百名公辯律師被欠薪 俄勒岡聯邦法院陷入危機

（本報綜述）隨著聯邦政府關門持續多月、毫無結束跡象，俄勒岡州的聯邦司法系統正陷入前所未有的困境。超過95名受任為貧困被告辯護的私人律師，自7月以來一直拿不到薪資，累計欠款超過50萬美元，導致案件延宕、律師拒接新案，整個司法體系幾乎停擺。

這些律師是根據1964年通過的《刑事司法法》由聯邦法院委任，為無力聘請律師的被告提供辯護。他們按時數領酬，非死刑案件每小時175美元，死刑案件223美元。但由於聯邦政府關門、預算凍結，所有付款程序停滯，導致他們已「為政府免費工作近四個月」。

俄勒岡首席聯邦地方法官麥克申表示，部分案件已因此被迫延期審理，「辯護律師不拿薪水，專家、翻譯和調查員也領不到錢，司法系統正在被掏空」。

俄勒岡聯邦公設辯護人卡西諾·杜克魯克斯警告，政府若不立即撥款，將出現嚴重的憲政危機。他在致信國會議員時寫道：「你不能讓憲法被迫休假，但政府停擺實際上就是這樣的情況。」

目前，法院內的書記官、法官助理與緩刑官也從10月中旬起未再領薪，但仍堅守崗位。「大家都還在工作，但如果這樣下去，恐怕會開始輪流放無薪假，」麥克申說。

不僅辯護方受影響，聯邦檢察官辦公室的部分民事律師也被迫休假，只保留與公共安全相關的案件。整個聯邦法院系統雖仍在勉強運作，但進度明顯放緩。

根據全國刑事辯護律師協會資料，全美目前至少拖欠刑事司法律師薪資約7,600萬美元。疫情期間曾因案件減少而出現預算結餘，但隨著案件量回升、國會未增撥款項，資金缺口迅速擴大。

波特蘭刑事律師莉莎·路德維希指出，不僅律師受害，「那些靠案件維生的調查員、口譯員和心理專家，現在一分錢都拿不到，這是整個系統的雪崩」。

目前，俄勒岡聯邦公設辯護人辦公室也陷入人力危機，過去一年半已流失近五分之一員工，且因凍結招聘無法補足。杜克魯克斯說：「聯邦辯護體系的兩根支柱——公設辯護辦公室與刑事司法律師團——正同時崩潰，這是名副其實的憲法危機。」

儘管如此，他強調員工仍懷抱使命感堅守崗位。「大家都在做雙倍的工作，但沒有人能永遠無償付出。無論多有熱情，終究會有臨界點。」

目前，俄勒岡聯邦法院仍在勉強維持運作，但隨著薪資停發、預算凍結、案件積壓與人員流失，許多人擔心這場危機若持續下去，將動搖聯邦司法制度的根基。