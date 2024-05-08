近期連續發生兩起幼兒涉毒事件

(本報綜述）近日，華盛頓州小溫哥華市發生一起3歲幼兒過量攝取冰毒險些死亡的事件，幼兒祖母使用解毒劑納洛酮方才久了孩子的名。幼兒母親因此被逮捕入獄。

據警方表示，當局接到報告稱，當地一名祖母於當晚8點左右給孩子使用了兩劑納洛酮以使其重新呼吸。警方隨後趕抵現場，發現母親與孩子關在臥室內，拒絕讓醫療救援人員進入。為了確保孩子及時得到治療，警方最終必須強行進入房間，將孩子移交給醫療救援人員。

在對27歲女子蘇默·賈斯蒂斯·沃德（Summer Justice Ward）進行搜查時，警方在她身上找到了一個裝有白色物質的塑膠袋，後來證實是甲基苯丙胺，俗稱冰毒。沃德現面臨多項指控，包括因控制性物質危害、二級虐待罪、阻撓逮捕、阻礙執法以及管有管制物質而被控。警方將3歲的受害兒童和沃德的另一名2歲孩子送往保護監護中心，進行進一步的醫療和照顧。

此外，Tigard也發生一起幼兒涉毒事件。5月3日週五晚間約10點35分，一名Tigard警察在巡邏Tigard Plaza購物中心時，注意到一輛未懸掛車牌的吉普車。警方發現，車內司機已經昏倒在方向盤上，車內還明晃晃地擺放著吸毒用具。車後座位上還坐著一名10個月大的嬰兒。

該司機後來被確認為53歲的朱莉婭·阿波斯特洛（Julia Apostello）。是嬰兒的祖母。警察將其叫醒，隨後將其逮捕。當時，嬰兒的母親和她4歲的孩子正在附近一家商店內購物，警方聯繫了她，並回到車旁。母親告訴警方，她離開車子不過短短半小時。

出於對嬰兒安全和毒品暴露的擔憂，這名10個月大的嬰兒被送往醫院。醫護人員確認，嬰兒對芬太尼呈現陽性反應，並在醫院接受了治療。嬰兒祖母目前被關押在華盛頓郡監獄，面臨多項指控，包括刑事虐待、兩項嬰兒疏忽、危害未成年人福祉、兩項刑事虐待和魯莽危害罪。