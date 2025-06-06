近期要出境？CDC建議立即接種麻疹疫苗

（本報綜述）美國疾病管制與預防中心（CDC）近日更新建議，呼籲所有前往國外的美國居民，在出發前接種麻疹疫苗，無論目的地是否為疫區。

CDC過去主要針對前往爆發麻疹疫情國家的旅客發出疫苗建議，如今則擴大範圍，反映出麻疹病毒已不僅侷限於局部社區傳播，而是可能在飛行途中或旅行中被感染。

喬治華盛頓大學護理學院研究人員達西-馬霍尼指出，上月科羅拉多州的麻疹疫情便與一架抵達丹佛的國際航班有關。「我們正看到從地區性爆發轉變為交通過程中的傳播，CDC這次更新就是在回應這一變化。」

根據CDC的新指南，所有年滿1歲的美國居民都應接種兩劑麻疹-腮腺炎-德國麻疹（MMR）疫苗；而6個月至11個月的嬰兒若要出國旅行，也建議提早接種一劑疫苗。截至目前，美國今年已通報逾1,000例麻疹病例。

由於麻疹具有高度傳染性，即便在飛機上或機場短暫接觸亦可能被感染。當局提醒即將出國的旅客儘早確認疫苗接種狀況，以降低感染與傳播風險。

麻疹是一種由病毒引起的高度傳染性疾病，主要透過空氣飛沫傳播。典型症狀包括高燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，以及隨後出現的紅疹。麻疹可引發嚴重併發症，如肺炎、腦炎，甚至死亡，尤其對嬰兒、免疫力低下者與未接種疫苗者風險更高。根據世界衛生組織資料，每年全球仍有數萬人因麻疹喪命。接種MMR疫苗是預防麻疹最有效的方法。