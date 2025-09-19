近期全俄勒岡油價飆升 竟是因為這件事

（本報綜述）最近一週，開車族在俄勒岡州的加油站感受到前所未有的壓力——油價突然飆升，全州平均每加侖普通無鉛汽油突破4.14美元，比前一週暴漲16美分，創下今年以來最高紀錄，也是全美漲幅最大的州。在波特蘭，油價更是從4.10美元攀升到4.30美元，州內36個縣中有23個縣的平均油價超過4美元。

專家指出，導致這場油價危機的「罪魁禍首」正是奧林匹克輸油管（Olympic Pipeline）的意外停運。這條由英國石油公司（BP）部分擁有並負責運營的主要管線，負責將華盛頓州煉油廠的燃油輸送到波特蘭乃至尤金（Eugene）。然而，自9月2日起，管線出現非預期中斷，持續近十天才在9月12日重新啟動。由於俄勒岡州本身並無煉油廠，九成以上燃油都依賴這條管線輸送，一旦停運，市場立即陷入供應吃緊。

美國汽車協會（AAA）分析，除管線問題外，華盛頓州普吉灣（Puget Sound）與加州部分煉油廠正進行維修或遭遇故障，加劇了西岸燃油供應緊張。AAA公共事務主任瑪麗·道茲表示，夏季配方汽油的高製造成本也推高了價格，不過隨著9月15日起冬季配方燃油上市，成本將降低，油價有望稍稍回落。

俄勒岡燃油協會的邁克·弗里斯提醒，這次事件凸顯了本州能源基礎設施的脆弱性：「我們每日高度依賴這條管線輸送燃油，供應一旦受限，而需求不減，油價自然上升。」他同時警告，未來任何管線維修或運輸受阻，都可能讓消費者再次面臨油價波動。

目前，俄勒岡的油價在全美排名第四，高於全國平均的3.20美元，也比去年同期增加了38美分，是全美年比增幅最大的州之一。專家指出，西岸地區長期以來供需緊繃，再加上距離主要石油產地遙遠、運輸成本高昂，使得這裡的油價格外容易受外部因素影響。

一條管線的「打嗝」，就足以讓整個俄勒岡的車主荷包大失血。