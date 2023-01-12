迎春接福　『金兔歡躍迎新春會』年三十上演 近百表演者為您上演連場好戲 砵崙海宴公所贊助免費巴士往來82街和會場

（本報訊）由波特蘭新聞和波特蘭文藝中心在俄勒岡州會議中心舉辦的新春活動，在疫情下停辦兩年後，今年捲土重來。今年已是該活動的第24屆，大會今年邀得中華會館聯合主辦，希望能為大家帶來更精彩內容。

上演日期為1月21日（年三十）星期六，由上午11時到下午5時在俄勒岡會議中心展廳A內舉行。今期為大家介紹一下內容。

在演出方面，今年有來自不同團體和機構的演出，他們包括，令觀眾越看越興奮的頂峰武術學院的武術表演、令人看到驚心動魄的白蓮獅隊－樁上舞獅、以及為大會加添熱鬧的女子大鼓隊，其它有李氏公所的舞獅、波特蘭婦女聯誼會的傳統旗袍秀、歡樂舞蹈組的中國舞、波特蘭扯玲隊。另外學校學生的演出包括有波特蘭文藝中心舞蹈班、King學校中文融入班、中華學校學生、Xstream國林國際學校、俄勒岡藝術體操舞蹈學院，以及PDXRBD rhythmic Gymnastics等。曾參加過本地華人歌唱比賽的勝出者侯婷婷及陳俊宏亦會為觀眾獻上多首流行曲。

大會的舞台亦不時會有與觀眾互動的遊戲，送出大禮。觀眾憑入場券可參加幸運輪抽獎一次，贏取由本地商戶送出的禮品卡或禮品。財神爺將於12點舉行的開幕禮後，向在場小朋友大派紅包。

在文藝攤位方面，俄勒岡州中國藝術家協會的多位藝術家到來，展示中國的手工藝文化，包括中國書法、寫揮春、速畫人像．．．．．等等。其餘還包括多家本地中文學校，為觀眾提供一些文化手工等。

欲選購年貨？今年除了有商戶攤位外，更設有一小型市集，及順發超市的攤位，均會是一個選購賀年貨品的好選擇。

今年大會的穿梭巴士，得到砵崙海宴公所贊助，整天往來82街和會場，方便各界到場參加。上落巴士地點在Eastport Plaza郵局對面的停車場內，駕車到來乘巴士的觀眾可將汽車停在內，首班巴士將於早上10時半開出，最後一班巴士由會場回程的巴士將於5時半開出。

『金兔歡躍迎新春』門票每位10元，預售票每位8元，歡迎到威捷中心購票，地址：8733 SE Division St., #108（魚樂軒旁）。歡迎查詢團體票，請電503-709-1728。

『金兔歡躍迎新春』的贊助機構和商企如下：鑽石贊助：TriMet公司；金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助：華人服務中心、順發超市、Diginity、Sprit Mountain 賭場；銅贊助：新洋食品公司、都會局Metro、波特蘭市長辦公室；翡翠贊助：聯合會計師事務所、Bank of America、美洲麵行、Travel Portland （波特蘭旅遊局）、麥魯瑪縣委員、WB Adams、JHC Companies、LEEKA Architecture & Planning、MILLER NASH 律師行、香港經濟貿易辦事處、駐西雅圖台北經濟文化辦事處。