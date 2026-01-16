辦公室空置率再攀升　市中心超過三成空置

（本報綜述）房地產顧問公司Colliers 最新報告指出，波特蘭地區的辦公室空置情況仍在惡化，即使多棟地標性摩天大樓成功出售，整體市場仍未止跌。

報告顯示，2025年第四季，大波特蘭地區約有27%的辦公室處於空置狀態，高於2024年同期的24.4%；若只看市中心核心商業區，空置率更高達34%，等於每三間辦公室就有一間沒人用。

Colliers 分析指出，波特蘭長期推行遠距辦公、企業與員工對治安的疑慮，以及相較周邊城市偏高的稅負，都是拖累市中心辦公市場的關鍵因素。報告直言，若無法改善公共安全與營商環境，市中心辦公室的吸引力恐怕難以回溫。

近年來，波特蘭多棟知名大樓以「跳水價」成交。原名為美國合眾銀行大樓、暱稱「Big Pink」的大樓，以約4,500萬美元售出，價格比過去掛牌價大幅縮水超過八成；PacWest 大樓則以約5,570萬美元成交，較先前估值下跌約三分之二。就連前聯邦法院大樓，也僅以180萬美元出售，顯示市中心商辦資產價值大幅修正。

報告也指出，市中心辦公室空置率自2020年底以來已增加一倍以上，相比之下，郊區辦公室空置率僅上升約6%。目前整個大波特蘭地區約七成的空置辦公空間，集中在市中心。

Colliers是一家跨國商用不動產顧問公司，長期追蹤辦公、零售與工業地產市場，被視為業界的重要指標。該公司認為，波特蘭辦公市場正進入「重新定價」階段，未來走向仍取決於城市是否能改善治安、稅制與營商環境。