車禍死亡下降　波特蘭能否實現「零死亡願景」？

（本報綜述）波特蘭近年交通安全出現改善跡象。根據市府數據，2025年全市交通事故死亡人數較前一年明顯下降，顯示推動近十年的「零死亡願景」政策開始產生效果。不過，市府官員也坦言，距離真正「零死亡」的目標，仍有一段不短的路要走。

波特蘭交通局（PBOT）於2015年啟動「零死亡願景」，目標是徹底消除交通事故造成的死亡與重傷。官方最新統計顯示，2025年截至目前，交通死亡人數比去年同期下降超過三成，但全年仍有39人死於交通事故，意味著悲劇並未真正消失。

多起致命事故集中發生在市府所稱的「高事故走廊」，如東北和東南82街、Powell街、Division街、Burnside街等。這些路段僅占全市道路約8%，卻長期承擔了大量嚴重車禍。東北82大道就是其中之一，路段照明不足、車速偏快，對行人與自行車族而言風險極高。上個月，一名女子就在該路段騎車時遭汽車撞擊，傷勢一度危及生命。

住在附近的居民也指出，危險不僅來自道路設計，駕駛行為同樣令人擔憂。有居民直言，該區酒駕問題嚴重，夜間行走或過街都讓人心驚膽戰。官員表示，這正是「零死亡願景」存在的原因。透過數據分析，市府鎖定高風險路段，陸續加裝行人號誌、清楚的斑馬線與中央安全島，讓行人能分段過馬路、提高可見度，降低被撞風險。官方指出，2024年交通死亡人數已下降約15%，2025年降幅進一步擴大，顯示工程改善與執法、宣導並非毫無成效。

除了硬體改善，市府也嘗試從行為面下手。跨年夜等飲酒高峰時段，PBOT與相關單位合作，提供Uber、Lyft乘車折扣，TriMet也推出免費大眾運輸，希望減少酒駕上路的機會。

TriMet營運主管也分享個人經歷，指出酒駕不只是統計數字，而是真實改變家庭命運的悲劇，呼籲民眾為了自己與他人安全，避免酒後駕車。

那麼，波特蘭能否在未來五年內真正達成「零死亡」？交通局官員坦言，零死亡是方向，也是價值選擇，但現實中人仍會犯錯，因此必須持續透過道路設計、教育與制度，盡可能降低錯誤造成的致命後果。對市府而言，數字下降值得肯定，但每一條仍在流失的生命，都是提醒政策不能停下腳步的警鐘。