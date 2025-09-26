路面坑窪害死人！男子電動滑板車摔倒身亡

（本報綜述）日前，波特蘭一名男子因電動滑板車撞上路面坑洞重傷，最終不治身亡，引發熱議。該事故發生在東南52街與米契爾街（Mitchell Street）交會口，當地居民形容該處為「臭名昭著的事故多發路口」。

死者蘭迪·菲爾普斯於8月19日騎乘電動滑板車經過該路段時，因路面坑洞失控摔車，重傷送醫。在維持生命超過20天後，其家人於9月11日決定拔管。家屬同時完成菲爾普斯生前心願，捐出器官，成功挽救了三名患者的生命。

事故發生後，市政府於9月中旬才填補該處坑洞，引發民眾不滿。附近餐廳「Toast」共同經營者艾倫表示：「當時我們立刻跑出去幫忙，才發現是因為路上的坑洞造成的事故。這不是第一次發生，恐怕也不會是最後一次。」

居民指出，該路段坑洞、顛簸處隨處可見，對自行車、電動滑板車甚至摩托車騎士都存在極大風險，加上部分駕駛未遵守交通規則，使情況更加危險。

電動滑板車於2019年正式引入波特蘭。根據俄勒岡州衛生局數據，2021年全州急診室共處理近50宗相關事故，而事故數字其後更翻倍上升。聖文森醫院及Legacy醫療系統均證實，電動滑板車受傷病例相當常見。

事故後，艾倫坦言自己不敢再騎電動滑板車經過該區域，並形容「坑洞、路面顛簸加上違規駕駛，使得整條路都很危險」。

如果居民發現路面坑洞、塌陷或其他緊急道路危險，應立即通報，以便維修單位及時處理。交通局表示，民眾可透過三種方式回報：