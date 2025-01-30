超市方便麵都要上鎖 波特蘭零售盜竊猖狂至此？

（本報綜述）近日，一段拍攝於波特蘭一家連鎖藥店CVS的視頻引發廣泛討論。視頻中顯示，店內幾乎所有商品都被上鎖，包括一些價格低廉的商品如速食方便麵麵和糖果，這一情況讓顧客感到不便，也引發了對商店安全政策的爭議。

該視頻拍攝者凱文·達爾格倫（Kevin Dahlgren）表示，當他和朋友進入CVS時發現，從化妝品到食品區域，幾乎所有商品都被鎖在透明櫃內。即使是一包速食麵或一塊巧克力這樣的便宜商品，也需要按下按鈕等待店員協助才能取出。這讓不少顧客感到購物過程「非常麻煩」，更有人抱怨道：「這簡直不像商店，像個監獄。」

CVS的商品鎖櫃政策並非孤例，而是越來越多零售商為應對日益嚴重的商品盜竊問題而採取的措施。根據美國零售聯合會的報告，零售盜竊在近幾年呈上升趨勢，特別是在大城市。商家表示，鎖櫃可以有效減少商品失竊，特別是一些被認為容易成為目標的小件商品。

然而，這樣的措施是否值得？專家指出，過多的鎖櫃可能帶來新的挑戰，包括顧客購物體驗下降和員工工作負擔增加。

這類安全措施引發了對零售行業如何平衡「防盜」與「服務」的討論。一些顧客認為，商店應該更多地投資於技術手段，例如安裝更多攝像頭或部署智能防盜設備，而不是簡單地鎖上商品，讓購物變得麻煩。

專家建議，商店可以考慮分級管理，即對易盜商品上鎖，同時保留其他商品的開放性擺放，從而減少對顧客體驗的負面影響。