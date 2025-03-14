赤字4000萬 擬裁員200人 波特蘭公立學區籲州府增加教育資金

（本報綜述）波特蘭公立學校（PPS）正面臨4000萬美元預算赤字，學區計劃裁減超過200個職位，其中包括20名學習干預專員（Interventionists），可能對學生學習進度造成嚴重影響。PPS教務長金柏莉·阿姆斯壯公開呼籲州政府增加資金支持，以確保學校能夠提供足夠的師資與資源，維持教育品質。

面對學區財政困境，州長蒂娜·科特克周一宣布支持一項法案，要求學校對州稅金使用承擔更大責任，並提議增加學年中期的標準化測試，以更密切監測學生學習進度。然而，這項措施引發教育界不同意見。

PPS校長阿姆斯壯在羅斯福高中召開記者會表示，學校問責制與額外測試並非解決學生學業問題的根本辦法，政府應優先確保學校獲得足夠資金，避免裁員與縮減教育資源。

學區計劃削減的學習干預專員主要負責幫助落後學生提升基礎技能，特別是在閱讀方面。教務長強調，這些專員的工作已經產生明顯成效，目前64%的學生在接受輔導後達成或超越個人學習目標，表明該計劃對提升學生學習能力至關重要。「我們的學生需要這些專業人員來縮小學習差距，單靠測試無法改變現狀，」教務長說。

PPS財務專家指出，預算赤字的主要原因包括：公共員工退休制度（PERS）成本上升，增加學區財政負擔。因為部分資金與學生人數掛鉤，學生註冊人數下降，導致學校獲得的州政府資金減少，。

隨著財政危機加劇，PPS的未來發展仍不明朗。如果州政府無法提供額外資金支持，學校可能面臨更大規模的裁員，影響學生學習資源與教師配置。教務長強調，學校需要的是全面資助，而非僅靠標準化測試來衡量表現。