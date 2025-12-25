賞鯨旺季：全球最長鯨魚遷徙途經俄勒岡　

（本報綜述）一年一度的灰鯨大遷徙近日再度來到俄勒岡沿岸。這條被譽為全球最長的哺乳動物遷徙路線，全程約1萬2000英里，數以千計的東太平洋灰鯨，正從北極覓食海域一路南下，前往墨西哥下加利福尼亞半島的繁殖地，途中將完整經過俄勒岡海岸。

俄勒岡州公園與休閒局表示，今年冬季南下遷徙高峰將落在12月27日至31日，屆時將在全州海岸線14處州立公園舉辦「冬季賞鯨週」。公園巡守員與志工將駐點協助遊客辨識鯨魚蹤跡，官方預估本季約有1萬3000頭灰鯨通過俄勒岡近海。

除了冬季南遷，灰鯨每年3月還會再度北返，屆時州府也會舉辦春季賞鯨活動，讓民眾一年有兩次觀賞機會。

其中，位於俄勒岡中部海岸的Depoe Bay，被譽為「俄勒岡賞鯨之都」，是最受歡迎的地點之一。當地設有賞鯨中心，在活動期間每日上午10時至下午4時開放。部分灰鯨甚至會短暫脫離遷徙路線，留在近岸海帶床覓食，使得當地全年都有機會看到鯨魚身影。

不搭船的遊客也能在岸邊輕鬆賞鯨。專家建議攜帶望遠鏡，緩慢掃描海面，留意鯨魚噴氣孔噴出的垂直水霧，或偶爾露出水面的尾鰭。若運氣極佳，還可能看到灰鯨躍出海面的瞬間，雖然這種行為比座頭鯨少見，但仍令人驚喜。

州府提醒，賞鯨時務必保持安全距離，遵守公園指引，在欣賞自然奇觀的同時，也共同守護海洋生態。