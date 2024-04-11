資金耗盡80名庇護尋求者恐將露宿街頭

(本報綜述)隨著波特蘭市一家非營利組織的資金耗盡，80名庇護尋求者面臨著即將面臨露宿街頭困境。原先由一家名為「移民正義信仰運動」的當地非營利組織為庇護尋求者提供的汽車旅館住宿項目，於3月底結束，導致這些庇護者不得不面臨無家可歸的風險。

這些庇護者中包括20個家庭，其中至少有30名年齡不到12歲的兒童。面對資金告罄的窘境，波特蘭市政府眾議員岡薩雷斯(Rene Gonzalez)辦公室決定動用其預算中的約1萬美元，繼續資助這些家庭一個星期的汽車旅館住宿費用，以應對當前的 緊急狀況。

然而，1萬美元的資助也並不能一勞永逸地解決問題。該辦公室也向麥魯瑪縣政府提出請求，希望縣政府能介入。縣政府提供的解決方案是：為這些庇護者提供了24頂四人帳篷，以應對可能面臨的露宿街頭的風險。然而，帳篷作為一種住宿方式，無法提供像是衛生、洗澡等基本生活條件，因此仍面臨挑戰。

對此，市議員岡薩雷斯的政策顧問格雷斯·扎帕克表示，「我們擔心，這將是一個嚴重的問題。帳篷無法提供衛生條件，例如上廁所、洗澡，等等。」

加布里埃拉·莫拉萊斯和她的女兒六個月前離開委內瑞拉前往美國。有人告訴她，在等待庇護申請處理期間，會在波特蘭得到幫助。她在接受採訪時失望地表示：「我試圖在芝加哥找工作，但沒有什麼。他們告訴我這裡更好，這裡有工作，這裡能提供幫助…無論我們來自哪裡，無論我們何時抵達俄勒岡 州，我們都希望在這個州為自己和我們的孩子建立更美好的未來。我們相信，所有的孩子和家庭的頭頂都應該有個遮風避雨的屋頂，無論他們在這裡呆了3個小時還是30年。」

然而，事實是，對新移民而言，哪裡的日子似乎都不好過。波特蘭也並不能順利地圓了他們的美國夢。

目前，波特蘭市政府、Multnomah縣政府和州政府正在協調行動，希望盡快找到長期解決方案，確保這些庇護者的基本生活需求得到妥善安排。