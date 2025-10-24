資金前景不明 Burnside橋重建恐無限延期

（本報綜述）麥魯瑪縣20日宣布，原訂於2028年開工的波特蘭Burnside大橋抗震重建工程將被迫延期，原因是聯邦補助資金前景不確定，導致整體進度陷入停滯。

縣社區服務局局長瑪姬·布拉德威在聲明中表示：「目前聯邦政府的資金環境影響全國各地的公共工程，使地方機構難以在缺乏關鍵資金的情況下推進重大基礎建設。」

本賽德橋重建工程是波特蘭市中心跨越威拉米特河（Willamette）少數規劃成「全面抗震」的車行橋樑之一。據縣府發言人莎拉·赫維茨指出，項目最新估算經費高達18億美元，比2022年的9億美元預算幾乎翻倍，主要原因在於人工與建材成本急遽上升。

目前，縣政府僅掌握約7億4千萬美元資金，並正等待美國運輸部審核一筆4億4,700萬美元的聯邦基建補助申請。若無法獲批，整個工程恐再度延後甚至暫停。

重建後的新橋採「倒Y形」纜索懸吊設計，將設置雙向各兩車道與一條東向公車專用道，兩側亦將增設寬敞的人行與自行車道。完工後，本賽德橋將成為地震時的主要「生命線」橋樑，能在喀斯喀地亞斷層大地震發生時維持交通暢通。不過，施工期間橋樑預計需封閉約五年。

除Burnside橋外，縣府資料顯示，南端的Sellwood橋雖具抗震設計，但周邊坡地滑動風險仍高；而Tilikum 橋結構亦符合抗震標準，但接道部分耐震等級不足，災後恐暫時無法使用。

麥魯瑪縣議會預定於週二上午再度討論資金與進度問題，但在聯邦預算持續不確定的情況下，波特蘭這項歷時多年的重大抗震工程，恐將陷入無限期延宕的困境。