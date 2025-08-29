賀錦麗來訪波特蘭 分享大選心路歷程

（本報綜述）前副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於今秋造訪波特蘭，為其即將出版的回憶錄《107天》舉行宣傳活動。活動訂於11月5日（週三）晚間在波特蘭市中心的Arlene Schnitzer Concert Hall舉行，由非營利機構「文學藝術」主辦，屆時將以對談形式展開。

新書《107天》將於9月23日正式發行，書中詳述賀錦麗2024年短暫卻備受關注的總統競選歷程，包括她為何決定參選、在競選過程中面臨的挑戰，以及對當前政治氣候與領導力的反思。賀錦麗形容這本回憶錄既是個人心路歷程，也是她在國家舞台上的真實經驗紀錄。

波特蘭場活動並非傳統演講，而是由主持人引導的深度對談，將圍繞書中核心議題展開。所有持票者皆可獲得一本新書，另有少量VIP套票包含親筆簽名書籍及與賀錦麗合影機會。門票於8月22日開售後立即引起搶購熱潮，目前票源十分緊張，僅剩零星座位可選，票價從717美元到超過1,100美元不等。

整場巡迴將於9月24日從紐約啟動，之後走訪芝加哥、亞特蘭大、洛杉磯與華盛頓特區等主要城市，並延伸至多倫多與倫敦。波特蘭屬巡迴後段，對俄勒岡讀者與政治觀察者而言頗具分量。

賀錦麗於2021年至2025年間出任副總統，是美國歷史上首位女性、副總統中首位非洲裔與南亞裔人士。她今年1月卸任後仍在公共舞台上保持高度影響力。外界普遍認為，此次新書巡迴不僅是文學活動，也象徵她試圖重新定義自身政治遺產。

對波特蘭社區而言，這場活動既是文化盛事，也是一次難得的政治現場，讓居民能直接聆聽一位全國級政治人物的經驗分享。預計屆時將吸引各界民眾前來，包括長期支持者與對其政治觀點抱持好奇者。

隨著日期臨近，波特蘭將加入全美及海外少數舉辦「與賀錦麗對談」的城市行列，見證這位前副總統分享其關鍵年代的心路歷程與對未來的思考。