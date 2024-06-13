讓汗水化作精彩的舞姿：記西北華人聯盟玫瑰節巡遊的辛苦准備與驚艷表演

（本報記者王星報道）“來了，來了……”遠遠的像一片彤雲從天上飄逸而來，在《象王行》的國風民樂中如夢似幻。待到近處，卻似一群天宮中下凡的仙女，霓裳羽衣，釵光鬢影，長綢折扇，翩躚而舞……一時整條遊行的街都為之傾倒了。

6月8日，在波特蘭玫瑰節的遊行中，西北華人聯盟（NWCA）的遊行隊伍，再一次刷新了玫瑰節遊行的美感度。這支來自社區各界志願者組成的女團，從CITY FAIR到DISBAND AREA的遊行途中，捲起一路的驚艷的潮水般的叫聲和掌聲，“她們的舞蹈和音樂太讓人激動了，衣著和綢扇太讓人著迷了”沿途解說台上的播音员和圍觀的人們都不約而同的這麼說。

今年是西北華人聯盟第12次參加波特蘭玫瑰節的遊行了。在歷次的遊行中，她們始終是組辦者和觀眾所共同認可和贊譽的一支方隊。每年為在遊行中打造出不一樣的風格和特色，她們不斷突破“舊我”，以當下最美的呈現，給到玫瑰節和觀眾全新的觀感。“芝麻開花節節高”，不僅面貌不同，還一年勝過一年。

每一件被喝彩的事，都有它不為人知的緣由。“我們其實也沒什麼秘訣可言，如果一定要說有，那就是我們姐妹團的同心協力和默默付出，笑對每一次的挑戰。”負責NWCA遊行團隊的柴晉如帶著謙和的笑容如是說。在旁的她的搭檔李筱堅補充道：“這幾年的玫瑰節遊行下來，我們也曾對具體作法有過總結。概括起來說，就是十二個字：早準備，重提煉，巧排舞，下功夫”。 為印證這“十二字”的真言，二位負責人一五一十地掰起了手指。這些年，為保證遊行隊伍拉得出、上得去、添得彩，“早準備”是其中一個重要環節。為早做準備，每年她們都提前半年開始，今年也不例外。從去年底就啓動了這個項目，定計劃，發通知，召成員。在人馬到位和落實後，就一頭扎進了舞蹈和音樂的選取。這一過程重在提煉。所謂提煉，是對舞蹈和音樂反復進行比較，再三推敲，選取最佳題材，以確定主題和風格。並以此為基調，定服裝、配飾和妝容。這一步看似繁瑣但事關大局，往往“一錘定音”，關係到遊行所呈現的最終的面目和效果，成或流於一般，在此一舉。

上述兩項確定後，NWCA遊行女團就進入到排舞階段。規定每周就近分組練舞，每月大團合成集練。由小而大，由生而熟，由一招一式到大開大合，到兩英里路程的模擬遊行，載歌載舞，讓衣裙和扇綢都飄逸起來，讓辛勤之後的笑容像花朵般綻放開來，一步步走向遊行舞蹈的統一而有序上來。這是一段從小白到“成仙”的過程，經歷了練舞的“十八道彎”。期間，恰好在雨季之時，雨天練舞不論分組小排還是集體合練，都要頂風冒雨，風雨無阻。有幾次集體合排時遇上了瓢潑大雨，合排場地的雨棚難以遮擋飄舞的雨勢，雨水打濕了肩膀和手臂，但大家卻仍不願放棄一月一次的合練機會，硬是把合排進行到最後一輪。

像這樣的事例在舞團中不勝枚舉。這期間“下功夫”是關鍵詞。以實打實的態度和作風，確保完成每一个動作和細節的完美。同時，不僅只講究一個“實”字，還要講究一個“巧”字。在實練中求變、求創、求新，讓人和動作、和舞蹈、和道具、和音樂有機地融為一體，產生出更為藝術化的視覺效應。為此，她們在女團舞蹈的架構上，大膽地引入青少年舞者，以不同的服裝色彩和風格，組合成多層次的舞蹈結構與形式，極大地豐富了遊行隊伍的舞風、色系和節奏，為最終獲得成功給了重重的加分。

俗話說，鋼要用在刀刃上。“下功夫”亦是要下在關鍵處。把握關鍵，提綱挈領，就把住了“成功之鑰”。NWCA的玫瑰女團就是以“早準備、重提煉、巧排舞、下功夫”的四步，在關鍵環節使力，讓問題“躲”著走，叫成功自然來，獲取遊行舞蹈的最佳表現和效果，終於“修成正果”，受到了來自四面八方的贊譽。

踏著《象王行》民樂的節奏，NWCA舞團在風姿綽約的行進著，飄逸的服飾，燦爛的笑容，協調的動作，這一切無不詮釋著團隊同心協力下的默默付出。她們只有一个心願：讓汗水化作精彩的舞姿，為每一個玫瑰節獻上藝術的美。