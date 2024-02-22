讓春晚成為一種力量 ——俄勒岡州春晚述評

（本報記者王星報道）近400名演藝人員和參展藝術家、100多名志願者和60多個贊助團體與個人，14台形式多樣的節目，以及近1800名觀眾，這是2月2日當晚，在凱勒劇院舉辦的俄勒岡州龍年春節聯歡晚會的盛況。

本場由波特蘭中國聯誼會和英特爾華人員工聯盟共同主辦，俄勒岡中國藝術家協會協辦的春晚，在各族裔觀眾的掌聲和齊贊中落下了帷幕，成為依然津津樂道的話題。回看這場年度大戲，精彩可圈可點，彰顯了其諸多不同的特點。

農歷新年的系列慶祝活動，是俄勒岡州亞裔社區生活中的重頭戲，也是一年一度各族裔合歡共度新年的主要形式。今年的春晚系列活動參照以往的成功經驗，多角度、立體化地呈現過年的喜慶氣氛。在場外，攜手俄勒岡中國藝術家協會，展開書法、繪畫、攝影、手工等藝術的展覽與評選活動，集中展示藝術作品，渲染新春文化氣息；同時著眼於華裔下一代藝術人才的挖掘與培養，發起龍年青少年兒童繪畫大賽，在春晚現場大廳舉行展覽、評選和頒獎活動，為春晚營造了絢麗繽紛的氛圍。

“邓丽君传人”王小树和甄会韶对唱

在場內集中優勢進行春晚的節目策劃、選拔和編排，由趙焱明、張炯和黃捷三人構成總體策劃與導演，對整台節目進行宏觀上的全景規劃與編導，上台節目嚴格把關，逐個進行選拔與編排；參考並採納相關意見和建議，博取眾長；在立足本地選拔同時，著眼域外演藝人員的聘請，充實、適配節目的需求，統籌協調，不斷完善整體效果的有機構成，達到豐富多彩、蔚為大觀的要求。在開場節目的編排中，就採納了Winnie舞蹈工作室閔敏老師的設計方案，從群娃鬧春，小龍騰舞，醒獅鼓響，獅喚巨龍，到長龍从觀眾後方飛舞上台，沈浸式體驗由醒獅、擂鼓喚醒小龍變大龍的叙事性表演，将平素廣場上的舞龍大膽搬上舞台，與鼓乐、醒狮、兒童群舞有機組合一體，形成鼓狮齐唤、腾龍飞舞、百子齊歡的迎春場景，開場伊始即以磅礡氣勢瞬間壓住全場，將觀眾帶入到新春歡慶的氛圍之中。

腾龙飞舞

整台節目編導上，注重各種元素的組合與協調。東西方文化的兼容，傳統與現代的結合，創意與效果的考量，精彩與流程的平衡，殫精竭慮，打造了一台高質量的春晚節目。既有川劇女傳人的絕世變臉，又有當代鄧麗君傳承者的傾情獻唱；既有微舞劇《孔子》，又有情景歌舞《想起老媽媽》；既有國際武術冠軍的刀光劍影，又有國家體操冠軍的優雅律動；既有古箏、揚琴、琵琶、二胡、舌鼓（及大提琴伴奏）等古典器樂演奏的《採薇》、《彩雲追月》，又有父子小提琴兩代人的深情演繹；既有古典的舞蹈《碇步橋》、《吉祥如懿》、《粉墨春秋》，又有現代芭蕾《等候空間》和波利尼西亞的風情舞《繽紛夏威夷》，既有兩位年屆八十的耄耋老人，又有朵朵花儿般的兒童少年，讓觀眾在精彩紛呈的節目中，體味藝術和節日帶來的歡欣與感動。

宫廷舞蹈《吉祥如懿》

微舞剧《孔子》

歌舞《想起老妈妈》

川剧变脸

一台精彩的春晚，需要啓動並融匯各方力量和資源，是一次社區協調合作、共襄盛舉的結果。得到了當地政府、有關部門和亞裔、少數族裔社區及社會各界的的關注、支持和參與，表现出极为高涨的熱情和贊賞的心態。晚會當晚，州、县、市政府与有关部门及社区团体要员纷至沓来，共賀新春。俄勒岡州務卿辦公室和州議員辦公室的官员、大都市區議員、縣市專員與負責人、波特兰警署官员、縣、州衛生局（廳）負責人、州商业部门和能源交通部門負責人、英特爾副總裁與院士以及華人社區有关僑團負責人均親臨現場祝賀並觀看了演出；此外，美國參議員Jeffrey A.Merkley、俄勒岡州州長Tina Kotek和中國駐舊金山總領事館分別發來了賀電，祝賀新春及晚會成功。在接受各方祝福和捐助的同時，傳遞愛的能量，將春晚惠及PPS低收入與收養家庭，與更多的人共享農歷新年的喜悅和歡樂。

俄勒冈春晚全体演职人员合影

诚然，辭舊迎新，共享歡樂是春節的主題，正被越來越多的人所喜愛。統計顯示，全球約五分之一的人口以不同的形式慶祝這一傳統節日。去年聯合國第78屆大會將農歷新年確定為聯合國假日。相信在不久將來春節也將成為俄勒岡州的法定假日。

俄勒岡春晚已徐徐降下帷幕。然而，它所產生的能量卻在發生著作用，藏於内心的這份溫情與感动，正成為我們走進龍年、面向未來的一種喜悅和力量。