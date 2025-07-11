變性學生參加女子運動會？3名高中生提告

（本報綜述）「變性學生能否參加女子比賽？」在俄勒岡州掀起新一輪爭議。三名高中田徑運動員及其家長本週在波特蘭聯邦地方法院對州政府和教育機構提起訴訟，指控現行政策侵害女學生公平競爭的權利。

這起訴訟將州長蒂娜‧柯特克、俄勒岡學校活動協會、俄勒岡州教育廳以及Forest Grove、Newberg、波特蘭三所學區列為被告。原告包括一名Forest Grove高中的田徑選手，她在2024至2025學年度讀高三，和兩位即將在紐伯格高中升上高三的女運動員家長。

訴訟稱，讓變性學生以女性身分參賽，已違反《第九條修正案》，導致「生理女性在比賽中遭受不公平劣勢」。其中一名運動員自小學五年級開始練習田徑，高二時曾創下同年級女子400米賽跑的州紀錄。然而，她指稱在隨後三場比賽，包括州錦標賽，都輸給同一位跨性別選手。

訴狀還描述，她因不願在賽後與跨性別對手合影慶賀，遭到對方支持者公開辱罵，更被學校叫去接受心理健康評估。校園內甚至爆發學生衝突，令她身陷「充滿敵意且極具壓力的環境」。

這起案件由比弗頓律師賀伯特‧葛雷及美國優先政策研究所的多名律師共同代理。他們認為此政策已經嚴重侵害女學生的平等競爭機會，也對未來的賽事公平構成挑戰。

根據俄勒岡學校活動協會現行規定，跨性別學生如符合相關條件，可以依性別認同參加比賽。支持者認為這是保護弱勢學生免於歧視的重要一步；但批評者則擔心，這等同將生理差異帶入比賽場，對女性選手不公。

這起訴訟也反映出全美各地類似爭議的升溫。近年，越來越多州針對校園運動賽事是否允許跨性別選手參賽展開立法或訴訟攻防，支持和反對雙方各執一詞，輿論也陷入激烈對立。