警方警告：芬太尼看起來太像處方藥

（本報綜述）週一發生有兩歲女孩過量服用芬太尼後，比弗頓警方提醒家長們要注意孩子的飲食。

當天下午3點警方接報後到場，小女孩已經沒有了呼吸。警員立即給了女孩至少兩劑解藥Narcan之後，女孩甦醒了，Narcan是一種可以迅速逆轉過量用藥的鼻腔噴霧劑。

這一事件凸顯了芬太尼危機的危險。

“這是一場大流行病。我們正處於芬太尼的危機之中，兒童也不能倖免，”持有藥劑師執照兼Need 4 Narcan 的執行董事斯洛普說，Need 4 Narcan 是一個培訓人們如何使用Narcan的倡導組織。

根據俄勒岡-愛達荷州高強度販毒區的數據，2021年有11

0-17歲的人死於服用過量芬太尼，其中53人死於18-24歲年齡組。雖然2022年的數據尚未完全編制，但執行董事表示已經更高了。

比弗頓警察局的公共關係官員馬特亨德森表示，當你不清楚藥丸是從哪裡得到的，就不要用，就算是買來的非處方藥，也要確保瓶子是密封的。”

警方稱，毒販正在出售看起來像處方藥的芬太尼，這可能會造成致命後果。因為大約2毫克的芬太尼可以殺死一個成年人。芬太尼的威力大約是海洛因的50倍。

同時警方亦提醒市民，必須保持警惕，家長們應隨身攜帶Narcan並知道過量服用的症狀包括：瞳孔收縮、呼吸困難、嗜睡以及嘴唇或指甲發藍。

比弗頓警方未有透露是否有人因與此案有關而被捕，表示調查正在進行中。