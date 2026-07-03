警方用單車做誘餌 兩個月逮捕竊賊34人

（本報綜述）華盛頓縣警長辦公室表示，自今年4月以來，警方在波特蘭地區多處地點使用「誘餌單車」打擊財產盜竊，已成功逮捕34人。警方指出，這輛單車被多次投放在阿羅哈（Aloha）的不同地點，但每次失竊後不久，警員都迅速將車追回。

所謂「誘餌單車」，就是警方故意放置在容易發生盜竊的地點、外觀看起來像普通山地車的單車。不同的是，車內裝有隱藏式GPS定位和警報系統。一旦有人把車騎走，系統就會立即通知正在監控訊號的警員，警方隨後根據定位追蹤，找回單車並逮捕嫌疑人。

華盛頓縣警長辦公室表示，這項計劃主要是為了打擊財產盜竊。警方通常會把誘餌單車部署在人流較多、失竊案件較容易發生的區域。由於定位訊號能即時回傳，警員往往可以在短時間內掌握車輛位置，並在安全情況下展開攔截。

警方還表示，這34起逮捕不僅涉及單車盜竊，也協助查出多名身上有未執行逮捕令的人。有些人原本就因其他案件被通緝，卻在偷走誘餌單車後被警方鎖定。

近年來，大波特蘭地區單車失竊問題一直讓居民頭痛。許多人把單車停在公寓、商場、車站、學校或辦公樓外，一不注意就可能被剪鎖偷走。警方提醒，單車車主應盡量把車停在安全、明亮、有監控或人流較多的位置，並使用高品質車鎖。

警方也建議，車主應記錄單車序號，拍照保存車架、顏色、品牌和特殊標記等資訊。一旦失竊，這些資料能幫助警方確認車輛身份，提高找回機率。

對本地居民來說，這次34人被捕說明，單車盜竊並非小事，背後可能牽涉慣犯、通緝犯或其他財產犯罪。平時不要因為只是「停一下」就不鎖車，也不要把高價單車長時間留在戶外。若發現可疑人員反覆查看單車、攜帶剪鎖工具，或有人正在破壞車鎖，應保持距離並立即報警。