警方查獲大量芬太尼 獲足以「讓波特蘭全城死兩次」

（本報綜述）波特蘭警方近日宣佈，今年2月，波特蘭地區展開了一場大規模、多單位聯合的毒品走私打擊行動，重點針對芬太尼走私與販售網絡。根據波特蘭警察局與聯邦緝毒局近日公布的行動成果，此次聯合行動共逮捕46名涉毒嫌犯，並查獲大量非法毒品、現金與槍械，其中所扣押的芬太尼足以製造超過150萬劑致命劑量，換算下來「足以讓波特蘭所有居民死亡兩次」。

此次聯合行動歷時一個月，由波特蘭警察局與聯邦緝毒局主導，並與聯邦調查局、縣警長辦公室、縣地檢署、美國檢察官辦公室、國土安全調查局及俄勒岡州警察等地方、州及聯邦執法機關共同合作。此外，此次任務亦屬於「高強度毒品販運區域計畫」的一部分。

在這次聯合緝毒行動中，警方查獲以下物證：

44 磅芬太尼粉末

2,507 顆芬太尼藥丸

22 磅甲基安非他命

9 磅古柯鹼

2 磅海洛因

20 把槍械

204,007美元現金

部分毒品藏匿地點是由警犬協助發現的，警方指出，這些毒品可能原本準備在波特蘭地區街頭流通，對社區安全造成極大威脅。

聯邦緝毒局西雅圖分局特別探員瑞姆斯表示：「這些芬太尼的劑量足以殺死150萬人，相當於波特蘭市人口的兩倍。幾乎所有販毒嫌犯皆非法居留美國，他們中有些人甚至利用未成年兒童進行毒品販售，這種行為極為惡劣。」

波特蘭警察局長戴伊指出，這次行動是對日益嚴重的毒品危機的一次積極回應。他說：「芬太尼在我們城市中沒有立足之地。我們與地方、州和聯邦機構的合作，讓我們能以更強的行動力應對這場危機。這次行動固然成功，但只是更大規模、持續努力中的一部分。」

根據警方表示，這批非法毒品的來源可追溯至與宏都拉斯有關聯的墨西哥錫那羅亞販毒集團。這個集團長期以來將毒品滲透進太平洋西北地區，對波特蘭造成嚴重衝擊。

戴伊局長強調跨部門合作的重要性，他說：「當我們面對這樣龐大的挑戰時，各級執法單位必須打破轄區與體系界線共同應對。我為我們能如此齊心協力、保護波特蘭社區的安全與穩定而感到驕傲，這次行動的成果正是最佳證明。」