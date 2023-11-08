警方引入新警用工具 助力抓捕逃犯

(本報綜述)波特蘭都會區執法部門近日引入全新警用工具，助力打擊罪犯。這款全新的警用器械被稱為「BolaWrap」，目前已經開始在該地區的某些警察部門中投入使用，警官們將其譽為助力化解潛在危險局面的重要工具。

根據哥倫比亞縣警長辦公室的布蘭特湯普森警官的說法，對逃跑嫌犯使用該器械時，「就像遠程將嫌疑犯上銬一樣。」

這一裝置的運作原理相當獨特。激發後，裝置會發射出一條繩索，兩端附有小鉤子。該繩索會纏繞在被追擊目標的腿部或軀幹上，從而使對方暫時無法行動，為警官提供逮捕的機會。該裝置在激發後，還會產生巨大聲響，會引起嫌疑人的驚愕反應，使其低頭關注，從而讓警官有機會進行逮捕。除了些許刺痛感外，嫌疑人被「包裹」起來的整個過程相對並無痛苦，就像不小心在釣魚時勾住了自己一樣。儘管繩索相對容易解脫，但警察可以利用嫌犯掙扎逃脫時的幾秒內獲得局勢控制權。

BolaWrap的價格與電擊槍相當，每個設備價格約1500美元。

布蘭特湯普森警官表示：「對我們來說，設備初期的投入價格約為9000美元，這是一筆相當大的開支。但我認為如果能夠用這項技術挽救哪怕一個人，那麼這個投資就是值得的。」

哥倫比亞縣警長辦公室是俄勒岡州僅有的四個使用BolaWrap技術的執法機構之一。在華盛頓州，已有20個執法機構裝備了這項新裝備。