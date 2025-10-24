警方便衣混入示威人群 稱可助「精準逮捕」

（本報綜述）波特蘭警方近日證實，在部分公共示威活動中曾派出便衣警員混入人群，強調這項做法能避免大規模警力介入引發緊張，並有助於「精準逮捕」涉嫌犯罪的參與者。

波特蘭警察局回應時表示，所謂的「保密可靠線人」可包括便衣警員，這並非新措施，而是多年以來的既定策略，主要用於辨識在和平集會中企圖製造暴力或破壞的人士。

警方發言人指出：「我們理解社區對此有疑問，但這並不是新做法。多年間，我們在不同程度上使用此策略，以便針對那些混入合法集會、意圖犯罪的人。」

警方表示，過去經驗顯示，大規模、明顯的警力部署往往會加劇現場緊張情緒，因此在必要時派遣便衣警員監控現場狀況，反而能在不引起群眾對立的情況下，有效掌握潛在暴力風險。

根據警方說法，是否派出便衣警員的決定由「群眾管理事件指揮官」負責，僅限於有合理懷疑犯罪正在發生或即將發生的情況。警方強調，不會在合法、受憲法第一修正案保護的和平示威中使用此策略。

警方還表示，這些便衣警員的任務僅限於識別犯罪行為，而非蒐集民眾的言論或政治立場。

波特蘭警方指出，這種「低干預」策略讓警方能根據合理依據進行針對性逮捕，行動完成後即撤離，既可維持秩序，也有助建立社區信任。警方在聲明中補充：「社區希望我們針對違法者行動，而非以少數人的行為懲罰整個群體。」