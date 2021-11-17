警惕詐騙”新老戲路”　BBB公佈12種節日季最常見騙局

（綜合報導）受供應鏈危機影響，消費者被鼓勵提早開始節日季購物。商業改進局（BBB）週二發布指南，提醒消費者謹防12種節日季常見騙局。

BBB稱，許多騙局是通過社交媒體和電子郵件進行的，而社交媒體是人們最容易受騙的地方。

1.誤導性的社交媒體廣告

BBB表示，消費者在社交媒體上瀏覽時可能會看到一些小商家正在出售感興趣的商品，或聲稱提供免費試用。但許多消費者報告稱，下單後從沒有收到商品或收到的商品貨不對版。BBB提醒，人們應在下單前做好功課，調查一下銷售商品的商家。

2.社交媒體禮物交換

據BBB介紹，這種騙局每年都會出現，消費者被鼓勵參與網上禮物交換，給陌生人買禮物或打錢，並提供自己的電郵等其他資訊，以收到來自陌生人的禮物。BBB稱，參與者在不知情的情況下分享了他們的個人資訊，給陌生人買禮物或打錢也進一步損失了錢財。這屬於非法傳銷騙局。

3.節日應用程式

蘋果和Google應用商店都列出了數十款以假期爲主題的應用程式，孩子們可以通過這些應用與聖誕老人進行視頻聊天、點燃燭臺、觀看聖誕老人喂馴鹿、在平安夜追蹤他的雪橇等等。BBB提醒消費者，下載應用程式時應謹慎，查看其隱私政策將收集哪些資訊，並警惕免費的應用程式，因爲它們可能包含惡意軟件。

4.有關帳戶被盜的警報

BBB表示，有一種新的騙局正在流傳，聲稱你的亞馬遜、PayPal、Netflix以及銀行賬戶被盜。消費者應小心此類郵件、短信或電話，不要點開其中的任何鏈接。如有疑問，通過官方平臺聯絡商家。

5.免費禮卡

消費者應警惕要求提供大量個人資訊以獲得免費禮卡的釣魚郵件。騙子可能會冒充像星巴克這樣的合法公司，承諾向忠實顧客提供禮品卡。

6.臨時假期工作

在勞動力短缺的情況下，許多公司正在這個節日季招聘臨時工，但求職者應該警惕雇傭騙局，當待遇遠遠超出平均水準時要留心，謹防旨在竊取個人資訊的騙局。

7.釣魚網站

節日季期間，消費者會收到大量電子郵件，其中提供各類折扣。BBB提醒消費者，小心帶有鏈接的郵件，有些可能會引向騙子創建的釣魚網站，這類網站與真實網站介面基本一緻，其中可能包含惡意軟件，或騙取消費者的私人資訊。如果不確定，請不要點擊鏈接，而用滑鼠右鍵查看鏈接地址。

8.假慈善機構

BBB表示，大約40%的慈善捐款是在一年的最後幾周收到的。消費者應在捐款前做好調查，避免給不熟悉的組織捐錢，因爲其中可能有騙子創立的虛假慈善機構。

9.假發貨通知

隨著越來越多的人在網上購物，發貨通知的數量也在增加。騙子們正在利用這一最新趨勢發送帶有鏈接的釣魚郵件，這些鏈接可能會讓騙徒獲得你的私人資訊，並在你的設備上下載惡意軟件。

10.網上節日活動

BBB還提醒消費者留意網上節日活動，如節日市場或手工藝品博覽會。一些騙徒通過創建虛假的活動頁面，對本應免費的活動收取入場費。

11.熱銷産品騙局

騙徒們會在社交媒體上販賣一些受歡迎的商品，並以低得離譜的價格出售。BBB提醒稱，消費者如果下單，往往會收到便宜的仿冒品或冒牌貨。

12.寵物騙局

許多家庭，尤其是那些有孩子的家庭可能會考慮在年末收養寵物。然而，你可能會成爲寵物騙局的受害者，這種騙局今年正呈上升趨勢。BBB提醒消費者，切勿在沒有親眼看到寵物的情況下付款，疫情期間可要求預約探訪或以視像通話來查看寵物。如果收到圖片，應在網上進行反向圖片搜索，以確認不是網絡圖。