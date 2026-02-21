該不該給街頭癮君子發放免費針頭？

（本報綜述）波特蘭部分社區，街頭可見的注射針頭與公開吸毒情況，近年來讓不少家長與居民憂心忡忡。圍繞是否應繼續在社區發放免費注射器，俄勒岡州議會近日展開激烈辯論，但一項擬限制發放地點的法案最終在本會期告吹。

這項參議院第1573號法案並非全面禁止針具發放，而是要求流動發放站不得在距離學校或托兒中心2,000英尺內提供免費注射器。支持者認為，此舉屬於基本的公共安全措施，目的是減少兒童在校園周邊接觸毒品相關物品的機會。

法案主要提案人之一、來自坎比（Canby）的共和黨參議員克里斯汀·德拉贊（Christine Drazan）表示，她聽到不少家長反映，部分減害團體曾在學校數個街區內設點發放針具。有家長甚至形容，孩子把周五稱為「芬太尼星期五」，凸顯社區的不安情緒。

然而，公共衛生團體則堅決反對。俄勒岡地方公共衛生官員聯盟指出，免費針具屬於「減害政策」的一部分，其目的在於防止愛滋病與C型肝炎等血液傳染疾病擴散，並藉由與吸毒者接觸，提供醫療資訊與治療轉介機會。聯盟執行主任莎拉·洛克納（Sarah Lochner）警告，若限制範圍設為2,000英尺，在城市地區幾乎難以找到合適地點，恐實質削弱相關服務。

法案討論期間也出現法律爭議。華盛頓州近期一宗案件中，聯邦法官裁定地方政府限制針具發放計劃，可能違反《美國身心障礙者法》。儘管該判決未必直接適用於俄勒岡，但相關風險成為部分議員顧慮。

最終，法案未獲足夠支持而終止。部分支持者表示，未來可能重新提出修正版本，例如將限制距離縮減至1,000英尺。

這場辯論反映出俄勒岡在公共安全與公共衛生之間的拉鋸。一方強調社區秩序與兒童安全，另一方則強調疾病防控與醫療介入的重要性。隨著州內毒品問題與街頭可見度持續存在，「是否發放免費注射器」的問題，恐怕不會就此落幕。

面對這樣的兩難問題，您支持繼續發放免費注射器，還是主張限制甚至停止？您認為應優先考量的是公共衛生效果，還是社區安全與環境秩序？歡迎讀者思考並分享您的看法。