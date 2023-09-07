解毒劑開始可在自動售貨機買得到

（本報綜合述）克拉克馬斯縣（Clackamas）警長辦公室上周宣布，已在三個地點安裝了售賣納爾康(Narcan)自動售貨機。這些售貨機由司法援助局撥款資助，旨在應對芬太尼流行引發的阿片類藥物過量問題。

納爾康也被稱為納洛酮（Naloxone），是一種針對阿片類藥物（如嗎啡、海洛因、芬太尼等）過量引起的呼吸抑制的逆轉劑。當一個人因阿片類藥物過量而出現呼吸困難或停止呼吸時，納爾康可以迅速作用於大腦中的受體，阻止阿片類藥物對呼吸系統的影響，從而恢復呼吸功能。納爾康通常以噴霧劑或註射劑的形式使用。

本州在目前毒品氾濫的情況下，有網民表示這就等於縱容吸食毒品的人士，擔心過量吸食毒品的問題會越來越嚴重。

現在，這一藥物可以通過這些售貨機輕鬆獲取。使用自動售貨機可以讓人們在獲取藥物的過程中避免與他人互動，從而避免因尋求這一幫助而感到尷尬或受到別人的指責。這些售貨機被放置在克拉克馬斯縣監獄、過渡中心和假釋與緩刑辦公室三個地點。

克拉克馬斯縣監獄工作人員梅蘭妮·梅尼爾表示，用戶只需要回答幾個問題並提供相關信息，如果需要的話，還可以保持匿名。她希望，這一舉措能夠有助於減少該縣因毒品吸入過量而死亡的人數。她承認，藥物過量死亡，特別是與芬太尼有關的死亡，在俄勒岡州迫切需要採取措施來解決。

這些售貨機不僅提供納爾康，還提供免費的衛生產品，包括肥皂、香皂、牙刷、HIV測試套件、懷孕測試、避孕套和女性衛生用品。

最新數據顯示，克拉克馬斯縣濫用藥物相關死亡人數增加了66％，從2019年的41人增加到2021年的68人。針對擔心輕鬆獲取納爾康可能會鼓勵藥物濫用的擔憂，梅尼爾承認了這種擔憂的合理性。