觀賞非遺傳承大師精彩表演 「走進福建木偶藝術 活動將於5月26在線舉行

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會、福建省外辦、漳州市外辦、漳州市布袋木偶傳承保護中心聯合舉辦的「走進福建木偶藝術

活動，將於5月26日下午在線舉行。屆時，漳州市布袋木偶傳承保護中心表演大師、非物質文化遺產傳承人陳黎暉，將為本地與會觀眾朋友們呈獻一場精彩的布袋木偶表演。

福建漳州布袋木偶戲歷史悠久。據載「源於晉、興於明

，早在明代萬歷年間就流傳到東南亞各國和台灣地區等。漳州布袋木偶戲表演細膩，人物造型栩栩如生，既能夠體現人戲的唱念、做、打，以至喜、怒、哀、樂的感情，又能表演一些人戲難以體現的動作，是具有高超技藝、精美造型和獨特風格的木偶劇種。

漳州市布袋木偶傳承保護中心始建於1959年，是福建省重點院團之一，也是全國十大木偶劇團之一。漳州布袋木偶戲及漳州木偶頭雕藝術兩個項目，於2006年被列入中國首批非物質文化保護名錄，成為全國唯一雙文化遺產單位。2012年入選聯合國非物質文化遺產優秀實踐名冊。

漳州市布袋木偶傳承保護中心非物質文化遺產傳承人陳黎暉，曾經代表國家和劇團出訪過二十多個國家和地區。自1994年起，多次參加國際木偶節並獲得大獎。2019年曾在美國馬里蘭州的5個縣、10多所學校，以及社區開展講課和交流互動活動30余場，受到當地民眾熱烈歡迎。

本屆「走進福建木偶藝術

活動中，漳州市布袋木偶傳承保護中心表演藝術家們將為本地與會觀眾呈獻一場具有民族特色，以及地域風格的傳統布袋木偶表演。同時請與會的觀眾特別是小朋友們，準備好布片、紙張、剪刀、膠紙等，大師將會近距離教授你製作心儀的布偶。

參會觀眾請登錄網站鏈接：https://us06web.zoom.us/j/86398127063?pwd=YXFqdWo0RlEvNEtub0Z6RytTa3hBdz09。密碼：FJOCCPA22。本地時間：5月26日下午4時30分至5時50分（可提前10分鐘登陸網站）。歡迎各界朋友積極參與。

據了解，本屆活動是俄勒岡中國理事會2022年度「文明對話

系列活動的首場演出，隨後還將舉辦天津市有關非物質文化遺產方面的推介活動，敬請關注。

圖片說明：

布袋木偶戲演出劇照