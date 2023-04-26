要成為波特蘭的中產家庭 需要賺幾多錢

（本報綜述）在俄勒岡州的家庭，要賺多少工資才能算得上是中產家庭呢？

消費金融網站SmartAsset的研究人員，採用2021年的美國人口普查數字，列出了美國100個大城市和每個州中產階級工資的最低和最高收入，結果顯示：波特蘭市排名25，年薪由52,968元至158,114元之間都稱得上中產。而州的層面，賺取年薪由最少47,947元至143,124元之間，都屬於俄勒岡州的中產家庭。

報告指出，美國的中產階級在不同城市，差別非常大。在克利夫蘭賺取24,000美元或在弗裏蒙特賺取310,000美元，均被視為中產階級。”

根據皮尤在2022年一項分析，美國中產階級的比例從1971年的61%下降到2021年的50%。這顯示收入不平等加劇。

皮尤借鑒了SmartAsset報告中使用的相同公式，將中產階級定義為收入在全美國收入中位數的三分之二到兩倍之間的人群。按2020年的美元計算，一個三口之家的全美國工資收入範圍約為52,000美元至156,000美元。

根據人口普查，2021年全美國家庭收入中位數為70,784美元。

SmartAsset報告確定了六個城市的中產階級家庭收入高於美國家庭收入中位數：加州佛利蒙特；加州聖何塞，中產階級收入門檻為84,673美元；哥倫比亞特區郊區阿靈頓為84,186美元；舊金山為81,623美元；西雅圖為74,223美元；加州橙縣的爾灣市為70,869美元。

美國一些最大的城市在中產階級家庭收入中排名最低，這意味著要成為中產階級並不需要太多錢。在辛辛那提，年收入28,631美元的家庭已屬於中產階級。在密爾沃基，中產階級的起薪為每年31,247美元，邁阿密為32,689美元，聖路易斯為33,477美元，費城為35,442美元，休斯敦為37,184美元。

至於在州方面，報告發現東北部的中產階級收入比南部高出大約20%。在馬裏蘭州、馬薩諸塞州和華盛頓特區，一個家庭的收入必須超過60,000美元才能被評為中產階級。

密西西比州的中產階級工資門檻最低，為32,640美元，其次是西弗吉尼亞州的34,336美元、路易斯安那州的34,898美元。