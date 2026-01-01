西裝男子九天內連續搶劫西南區三家銀行被捕

（本報綜述）警方表示，一名涉嫌在西南波特蘭比佛頓─希爾斯戴爾公路（Beaverton-Hillsdale）沿線搶劫兩家銀行、並企圖搶劫第三家的男子，已遭聯邦法院正式起訴。被告為62歲的詹姆斯·艾林·多爾西（James Allyn Dorsey），本月稍早由比佛頓警方逮捕，目前面臨聯邦層級的銀行搶劫指控。

調查人員指出，多爾西被指在去年12月短短九天內，鎖定三家銀行下手，成功從其中兩家銀行搶得超過7000美元。根據聯邦法院提交的宣誓書，12月10日，多爾西首先前往一家富國銀行分行，向櫃檯行員遞交紙條要求交出現金，並聲稱有同夥在外接應。行員隨即啟動無聲警報，多爾西在未得手的情況下離開現場。

兩天後的12月12日，檢方表示，多爾西搶劫了一家美國銀行分行。他再次向行員遞交紙條，要求在30秒內交出金錢，期間還向行員道歉並說出「我不想這麼做」。隨後，他帶走2712美元並迅速逃離。

12月19日，當局指出，多爾西又搶劫了一家大通銀行分行。法院文件顯示，他同樣以紙條要求現金，並向行員道歉，最終帶走約4600美元離開。

這一系列搶案皆發生在白天，引發當地商家不安。位於比佛頓─希爾斯戴爾公路旁的西區葡萄酒行業主表示，自從店面一年多前開業以來，已目睹該路段多起治安事件，但近期接連發生的銀行搶案仍讓她感到震驚。

伊根指出，她在附近見過不少破門竊盜案件，但白天發生的銀行搶劫尤其令人不安。她直言，即便嫌犯在行動過程中表現出歉意，也無法合理化其行為，因為「如果真的感到抱歉，就不會去搶劫一家商店或銀行」。