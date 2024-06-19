西南區5號公路部分路段6月28日至7月1日關閉施工

(本報綜述)俄勒岡州交通部宣布，為對跨西南26街的5號公路橋進行重建工程，將於6月28日至7月1日期間，全面封閉位於波特蘭市西南區的的州際5號公路長達四英里的路段。

此次封閉工作將於6月28日星期五晚上9點開始，並預計在7月1日星期一早上5點結束。俄勒岡州交通部建議計劃通行該路段的駕駛者改用其他主要高速公路，如州際205號、州際84號、俄勒岡217號或美國26號。為保障施工期間的道路安全，當地交通將關閉多個匝道，包括北向的西南Kruse街、西南Haines街、西南Capitol 大道、西南Spring Garden街以及OR 99W/Barbur大道匝道；南向的州際405號和South Harbor Drive匝道也將同時關閉。

跨越西南26街5號公路橋建於1959年，每天通行超過10萬輛車輛，長期使用後已經嚴重磨損。曾在1980年代擴建過，此次工程旨在平整道路，將橋樑升級至現代安全和抗震標準。

為了避免對交通造成更大影響，俄勒岡州交通部選擇了在當前橋樑下進行新橋樑建設的施工方法。該方法不僅提高了道路安全性，還有效節省了施工時間和成本。俄勒岡州交通部估計，這種新施工方法節省了大約550萬美元的施工成本，同時減少了施工過程中的環境影響。

施工期間，波特蘭市民和周邊地區的駕駛者應提前計劃路線，避免在封閉期間通行受阻。