製藥巨頭首次承認新冠疫苗致命副作用

(綜合報道)根據《紐約郵報》報導，製藥巨頭阿斯利康近日首次承認，其合作開發的新冠疫苗（品牌為Covishield）可能會導致罕見但嚴重的副作用，包括血栓和血小板計數低。

Covishield是由英國瑞典公司與英國牛津大學合作開發，由印度血清研究所生產的疫苗，目前在印度廣泛使用，接種量覆蓋了近90%的印度人口。該疫苗在研究中顯示，對預防新型冠狀病毒具有60%至80%的有效率，但也可能會導致部分接種者出現血栓等副作用。

根據報導，英國已提起集體訴訟，指控該疫苗導致了接種者死亡和重傷，該訴訟正在為約50名受害者尋求最高1億英鎊的賠償。阿斯利康公司雖然對此提出異議，但在一份法庭文件中首次承認，其疫苗「在極少數情況下會導致TTS」，即血栓形成伴血小板減少綜合症。

世界衛生組織證實，Covishield可能會產生危及生命的副作用，其中包括「非常罕見」的血栓形成伴血小板減少綜合症，發生率不到萬分之一。

據報導，其中一位訴訟原告是IT工程師杰米·斯科特，他在接種疫苗後因血栓導致永久性腦損傷。媒體報導稱，接種阿斯利康疫苗後發生TTS的風險約為五萬分之一。

阿斯利康新冠疫苗於2020年12月首次獲准緊急使用。阿斯特捷利康新冠疫苗於2020年12月首次獲準緊急使用。根據英國製藥監督機構藥品和醫療保健產品監管局彙編的健康數據，在英國使用的5000萬劑疫苗中，有81人死於可能與接種有關的血栓。

牛津大學稱，阿斯特捷利康疫苗在全球拯救了多達600萬人的生命。